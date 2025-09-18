Запланована подія 2

В Польше начали инспектировать бомбоубежища: что было обнаружено во время проверки?

укрытие бомбоубежища польша
Более 1000 укрытий в Польше определили безопасными / Shutterstock

Атака российских дронов заставила поляков задуматься о состоянии своих укрытий.

По состоянию на 12 сентября 2025 г. органы безопасности заказали почти 4000 проверок существующих зданий для оценки их пригодности как бомбоубежищ и экстренных приютов.

 

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на RMF.  

Более 1000 сооружений отвечают требованиям, указанным в постановлении Министерства внутренних дел и администрации, и могут использоваться в качестве укрытия в чрезвычайных ситуациях. Об этом свидетельствуют данные проверки, проводимые Государственной пожарной службой и (ДПС) и районными строительными инспекциями (РБИ).

Программа защиты населения и гражданской обороны (OLiOC) выделила местным органам власти почти 5 миллиардов злотых на 2025-2026 годы. Сообщается, что деньги должны быть направлены на защиту населения и гражданскую оборону. В частности, модернизация и реконструкция имеющихся укрытий, строительство новых защитных сооружений и развитие систем сигнализации и связи.

Министерство отмечает, что приоритет предоставляется инвестициям в регионы, особенно уязвимые к угрозам. Такие места будут определяться на уровне воеводств.

Согласно новому Закону о гражданской защите и обороне, органы местного самоуправления обязаны определять объекты, которые можно переоборудовать в защитные сооружения. Это касается как подземных уровней в уже существующих зданиях, так и новых инвестиций. Владельцы и руководители объектов могут подавать заявки на целевые субсидии для организации аварийных укрытий и адаптации зданий к защитным требованиям. Важно, что субсидия может возмещать до 100% инвестиционных расходов.

Программа включает реконструкцию и модернизацию укрытий, расположенных среди прочего под школами.

Прогнозируется, что средства коллективной защиты должны быть доступны для как минимум половины городского населения и 25% сельских жителей.

Напомним, после российской атаки дронов поляки резко начали интересоваться зарубежной недвижимостью – запросы к риелторам выросли втрое.

Автор:
Ярослава Тюпка