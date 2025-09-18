У Польщі почали інспектувати бомбосховища: що виявили під час перевірки?

Атака російських дронів змусила поляків замислитись над станом своїх укриттів. Станом на 12 вересня 2025 року органи безпеки замовили майже 4000 перевірок існуючих будівель для оцінки їхньої придатності як бомбосховищ та екстрених притулків.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на RMF.

Понад 1000 споруд відповідають вимогам, зазначеним у постанові Міністерства внутрішніх справ та адміністрації, і можуть використовуватися як укриття у надзвичайних ситуаціях. Про це свідчать дані перевірки, які проводить державна пожежна служба та (ДПС) та районні будівельні інспекції (РБІ).

Програма захисту населення та цивільної оборони (OLiOC) виділила місцевим органам влади майже 5 мільярдів злотих на 2025-2026 роки. Повідомляється, що гроші мають бути спрямовані на захист населення та розвиток цивільної оборони. Зокрема, це модернізація та реконструкція наявних укриттів, будівництво нових захисних споруд та розвиток систем сигналізації та зв'язку.

Міністерство наголошує, що пріоритет надається інвестиціям у регіони,особливо вразливі до загроз. Такі місця визначатимуть на рівні воєводств.

Згідно з новим Законом про цивільний захист та оборону, органи місцевого самоврядування зобов'язані визначати об'єкти, які можна переобладнати на захисні споруди. Це стосується як підземних рівнів в будівлях, що вже існують, так і нових інвестицій. Власники та керівники об'єктів можуть подавати заявки на цільові субсидії для організації аварійних укриттів та адаптації будівель до захисних вимог. Важливо, що субсидія може покривати до 100% інвестиційних витрат.

Програма включає реконструкцію та модернізацію укриттів, розташованих, серед іншого, під школами.

Прогнозується, що засоби колективного захисту повинні бути доступними щонайменше для половини міського населення та 25% сільських жителів.

Нагадаємо, після російської атаки дронів поляки різко почали цікавитись закордонною нерухомістю - запити до рієлторів виросли втричі.