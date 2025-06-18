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Тайвань купує програмне забезпечення для дронів, яке випробували на фронті в Україні
Тайвань уклав партнерську угоду з американсько-німецькою компанією Auterion щодо постачання програмного забезпечення для безпілотників, яке успішно використовується на фронті в Україні.
Як пише Delo.ua, про це повідомляє Reuters.
Зазначається, що програмне забезпечення Auterion використовується в українських безпілотниках.
За словами компанії, угода з Тайбеєм допоможе тайваньским дронам використовувати новітню технологію.
Крім того, компанія Auterion погодилася на стратегічне партнерство з міністерством оборони Тайваню у сфері безпілотників.
"Те, що ми пропонуємо, використовувалося на фронті в Україні, щоб стримувати агресію та нищити танки, військово-морські активи та інше дійсно дороге обладнання. Отже, будуючи великий автономний флот, Тайвань може стримувати Китай", - розповів виконавчий директор компанії Auterion Лоренц Мейєр.
Також він додав, що в межах дострокового партнерства очікується виробництво мільйонів дронів протягом декількох років.
Зауважимо, Auterion - це міжнародна ІТ-компанія, що створює програмно-апаратні рішення для автоматизації дронів. Вона є резидентом “Дія.City”.
Як пише Reuters, наразі Тайвань прагне зміцнити власну оборону від військових загроз з боку Китаю.
Нагадаємо, Сполучені Штати планують суттєво наростити обсяги продажу зброї Тайваню.
В адміністрації президента Тайваню агентству Reuters повідомили, що уряд має намір зміцнити свої можливості самооборони та вже запропонував збільшення витрат на оборону