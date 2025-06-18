Тайвань покупает программное обеспечение для дронов, которое опробовали на фронте в Украине.

Тайвань заключил партнерское соглашение с американско-немецкой компанией Auterion по поставке программного обеспечения для беспилотников, успешно используемого на фронте в Украине.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает Reuters.

Программа Auterion используется в украинских беспилотниках.

По словам компании, соглашение с Тайбэем поможет тайваньским дронам использовать новейшую технологию.

Кроме того, компания Auterion согласилась на стратегическое партнерство с министерством обороны Тайваня в сфере беспилотников.

"То, что мы предлагаем, использовалось на фронте в Украине, чтобы сдерживать агрессию и уничтожать танки, военно-морские активы и другое действительно дорогостоящее оборудование. Итак, строя большой автономный флот, Тайвань может удерживать Китай", — рассказал исполнительный директор компании Auterion Лоренц Мейер.

Также он добавил, что в рамках досрочного партнерства ожидается производство миллионов дронов в течение нескольких лет.

Отметим, Auterion – это международная ИТ-компания, создающая программно-аппаратные решения для автоматизации дронов. Она является резидентом "Дія. City".

Как пишет Reuters, в настоящее время Тайвань стремится укрепить собственную оборону от военных угроз со стороны Китая.

Напомним, Соединенные Штаты планируют существенно нарастить объемы продаж оружия Тайваню.

В администрации президента Тайваня агентству Reuters сообщили, что правительство намерено укрепить свои возможности самообороны и уже предложило увеличение расходов на оборону.