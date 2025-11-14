Первая продажа оружия Тайваню со времен Трампа вызвала гнев Китая: что известно

США одобрили потенциальную продажу истребителей и запчастей для самолетов Тайваня на $330 миллионов - первое подобное соглашение со времени прихода Дональда Трампа к власти. В Тайбэе отреагировали благодарностью, тогда как Пекин выразил негодование.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение Reuters.

Военная помощь Тайваню от США

В четверг США одобрили продажу Тайваня военной техники и запчастей для самолетов на сумму 330 млн долл. Это первое подобное соглашение при нынешней администрации, которое вызвало положительную реакцию в Тайбэе и критику со стороны Китая.

По сообщению Пентагона, продажи должны усилить оборонные возможности Тайваня, поддержать боеготовность его авиапарка и повысить способность острова реагировать на потенциальные угрозы. США, хотя и поддерживают официальные дипломатические отношения с Китаем, предоставляют Тайваню средства для самозащиты в соответствии с законом.

Тайвань выразил благодарность США за продолжение политики регулярной продажи оружия, отметив, что сотрудничество в сфере безопасности способствует стабильности в регионе. Продажи ожидается завершить в течение месяца. В то же время китайские военные регулярно совершают операции вокруг острова, что, по оценкам Тайбэя, создает дополнительное давление без открытого конфликта.

Пекин осудил соглашение США

Китай отреагировал негативно на возможную продажу американского оружия Тайваня, традиционно вызывающее негодование Пекина. Представитель Министерства иностранных дел КНР подчеркнул, что Тайвань является ключевым вопросом национальных интересов и красной линией в отношениях с США.

Китай считает Тайвань своей территорией и не исключает применения силы для контроля над островом, тогда как Тайвань отрицает какие-либо претензии Пекина на суверенитет, подчеркивая, что будущее острова решает его народ.

Объявление о возможной продаже оружия произошло после встречи бывшего президента США Дональда Трампа с президентом Китая Си Цзиньпином в Южной Корее, на фоне переговоров по торговому соглашению. В преддверии встречи в Тайбэе высказывались опасения относительно потенциального влияния этих переговоров на безопасность Тайваня.

Напомним, Польша стала крупнейшим покупателем беспилотников из Тайваня, поглощая почти 60% экспорта тайваньских дронов в этом году - который к августу вырос примерно до 32 млн долл. Следующим по объемам импортером выступают США, которым Тайвань продал около 7 млн долл. за тот же период.