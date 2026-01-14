Торговля Китая с РФ обвалилась впервые за пять лет: что пошло не так

Торговля Китая с Россией в 2025 году снизилась с рекордного уровня 2024 года и упала впервые за пять лет.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на публикацию Reuters.

По данным Главного таможенного управления Китая, общий объем двусторонней торговли в 2025 году сократился до 1,63 триллиона юаней (около 234 миллиардов долларов).

Это падение на 6,5% по сравнению с историческим максимумом 2024 знаменует завершение длительного периода экспансии, во время которого Китай стал главным экономическим донором России после введения западных санкций из-за вторжения в Украину.

Почему упали показатели экспорта и импорта

Основной причиной упавшего на 9,9% сокращения китайского экспорта стало стремительное охлаждение спроса на китайские автомобили на российском рынке. В то же время, стоимость импорта из России также снизилась на 3,4%.

Это произошло в основном из-за падения мировых цен на энергоносители, что снизило совокупную стоимость российской сырой нефти, угля и газа, которые Пекин продолжает закупать в больших объемах.

Согласно расчетам Reuters. за первые 11 месяцев 2025 года показали, что стоимость импорта сырой нефти из России в Китай упала на 19,6% до 328,5 миллиарда юаней по сравнению с аналогичным периодом 2024 года на фоне падения цен на нефть.

Декабрьское оживление на фоне годового спада

Несмотря на общую негативную тенденцию года, декабрьская статистика продемонстрировала признаки частичного обновления.

В частности, китайский экспорт в Россию в последний месяц года вырос на 2,2%, прервав длительный восьмимесячный период падения. Наиболее динамичным оказался скачок импорта российских товаров в Китай, который в декабре взлетел на 17,1%.

Такие колебания в конце года свидетельствуют о том, что хотя годовой рекорд и остался в прошлом, торговые отношения пытаются адаптироваться к новым ценовым реалиям на рынке энергоресурсов и измененному потребительскому спросу.

Напомним, Китай поднял цены на экспорт военных товаров для России почти на 90%. Новое исследование Института развивающихся стран (Bofit) при Банке Финляндии показало, что цены на поставляемые из Китая в Россию товары выросли в среднем на 87% в период между 2021 и 2024 годами. Для сравнения, цена на аналогичные товары, которые Китай экспортирует в другие страны, за это время выросла всего на 9%.

Также сообщалось, что Китай продолжает покупать российский сжиженный газ, несмотря на санкции.