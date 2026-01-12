США закликають G7 та інших партнерів зменшити залежність від китайських рідкісноземельних елементів

Міністр фінансів США Скотт Бессент планує в понеділок зустріч із дванадцятьма високопосадовцями фінансової сфери, аби обговорити стратегії зменшення залежності від критично важливих мінералів із Китаю.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на Reuters.

За словами високопоставленого американського чиновника, зустріч розпочнеться вечерею у неділю та включатиме міністрів фінансів або членів уряду з країн G7, ЄС, Австралії, Індії, Південної Кореї та Мексики.

Разом ці країни забезпечують близько 60% світового попиту на критично важливі мінерали, які використовуються в оборонних технологіях, напівпровідниках, батареях, відновлюваній енергетиці та процесах переробки.

"Терміновість – головна тема дня. Це дуже велике починання, і нам потрібно рухатися швидше", – зазначив чиновник.

Бессент уже порушував це питання на саміті лідерів G7 у Канаді, де представив презентацію про рідкісноземельні елементи, проте, за його словами, темп виконання домовленостей залишав бажати кращого.

Незважаючи на заходи Японії після кризових обмежень Китаю у 2010 році, багато членів G7 залишаються сильно залежними від китайських постачань. Китай наразі переробляє від 47% до 87% міді, літію, кобальту, графіту та рідкісноземельних елементів, що становить серйозний ризик для глобальних ланцюгів постачання.

США планують опублікувати заяву після зустрічі, проте поки що не очікується оголошення конкретних спільних дій. Американські чиновники підкреслюють, що Сполучені Штати готові демонструвати лідерство та діяти разом із партнерами, які поділяють аналогічне відчуття терміновості, а інші можуть приєднатися згодом.

У жовтні минулого року США підписали угоду з Австралією на 8,5 мільярда доларів для протидії домінуванню Китаю в критично важливих мінералах, включаючи проєкт стратегічного резерву для рідкісноземельних елементів та літію.

Зустріч відбулася на тлі повідомлень про обмеження експорту рідкісноземельних елементів Китаєм японським компаніям, однак американські чиновники наголошують, що планування зустрічі відбувалося задовго до цих подій

Нагадаємо, Трамп і прем'єр-міністр Японії Санае Такаїчі 28 жовтня підписали рамкову угоду про забезпечення поставок рідкісноземельних елементів. Обидві країни прагнуть зменшити домінування Китаю на ринку деяких ключових електронних компонентів.