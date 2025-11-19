Битва за рідкісноземельні метали: Захід намагається подолати залежність від Китаю

Західні країни намагаються створити власний стійкий ланцюг постачання рідкісноземельних металів, підтримуючи американську MP Materials для виробництва магнітів, на тлі загострення конкуренції з Китаєм.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на публікацію Reuters.

За даними агентства, Сполучені Штати та їхні союзники докладають усіх зусиль для створення альтернативного ланцюга поставок надпотужних рідкісноземельних магнітів, які є життєво важливими компонентами для оборонних технологій, електромобілів, електроніки та вітрових турбін.

Компанія MP Materials прагне інтегрувати весь виробничий процес, від видобутку рідкісноземельних елементів до кінцевого виробництва магнітів, маючи амбітні плани вийти на повний цикл протягом кількох років.

Цей проєкт підкріплений липневою угодою, що передбачає багатомільярдну підтримку від уряду США. На початку цього місяця компанія оголосила про успіх, збільшивши виробництво перероблених двох легких рідкісноземельних елементів на 51% за останній квартал.

Дефіцит диспрозію та тербію

Проте, за словами аналітиків, дефіцит важких елементів — диспрозію та тербію — може стати ахіллесовою п’ятою як для MP Materials, так і для всієї західної кампанії, спрямованої на подолання геополітичної турбулентності, що обмежує постачання з Китаю.

Шахта Маунтін-Пасс у Каліфорнії, що належить MP Materials, містить лише сліди цих двох елементів. Вони використовуються у невеликих, але критично важливих кількостях у магнітах, оскільки допомагають їм зберігати свої магнітні властивості за високих температур, необхідних, наприклад, у двигунах електромобілів.

Компанії потрібно буде поїхати до Бразилії чи Малайзії, або деяких африканських держав, щоб знайти ці ресурси, але це може зайняти багато часу.

Пошук альтернативних джерел

Головний операційний директор MP Materials Майкл Розенталь підтвердив 6 листопада, що компанія активно взаємодіє з низкою потенційних постачальників сировини для важких рідкісноземельних елементів, хоча й не назвав їх.

Ще одним джерелом сировини, що містить важкі елементи, стануть перероблені матеріали від компанії Apple, відповідно до угоди на $500 мільйонів, за якою MP постачатиме магніти технологічному гіганту.

Залежність від Китаю

За даними Benchmark Mineral Intelligence, до 2030 року Захід все ще залежатиме від Китаю на 91% своїх потреб у важких рідкісноземельних металах. Це лише незначне зменшення порівняно з 99% у 2024 році.

Китайські обмеження на експорт важких рідкісноземельних елементів, запроваджені у квітні, вже спричинили зупинку деяких автомобільних заводів і пришвидшили дії Заходу.

Попри шквал нещодавніх угод і заяв, прогнозується, що до 2035 року шахти за межами Китаю забезпечуватимуть лише 29% важких рідкісноземельних елементів, що споживаються поза межами КНР в автомобільному та вітроенергетичному секторах.

Нагадаємо, 9 жовтня Китай розширив обмеження на експорт рідкісноземельних елементів, додавши п’ять нових елементів, та посилив контроль за користувачами напівпровідників напередодні очікуваного саміту лідерів США та Китаю.

Рідкісноземельні елементи в Україні

Україна може отримати власні рідкісноземельні метали. Українська компанія "Велта" заявила про попереднє виявлення покладів рідкісноземельних металів на Бирзулівському титановому родовищі в Кіровоградській області.

Дослідження проводяться у межах міжнародного проєкту REPTiS, що реалізується в рамках програми Horizon Europe. Участь у ньому бере потужний консорціум провідних європейських наукових установ, який торік надав грант на розробку та вдосконалення методів збагачення сировини на гірничо-збагачувальному комбінаті Velta.