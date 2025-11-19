Битва за редкоземельные металлы: Запад пытается преодолеть зависимость от Китая

Западные страны пытаются создать собственную устойчивую цепь поставок редкоземельных металлов, поддерживая американскую MP Materials для производства магнитов, на фоне обострения конкуренции с Китаем.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на публикацию Reuters.

По данным агентства, Соединенные Штаты и их союзники прилагают все усилия для создания альтернативной цепи поставок сверхмощных редкоземельных магнитов, являющихся жизненно важными компонентами для оборонных технологий, электромобилей, электроники и ветровых турбин.

Компания MP Materials стремится интегрировать весь производственный процесс от добычи редкоземельных элементов до конечного производства магнитов, имея амбициозные планы выйти на полный цикл в течение нескольких лет.

Этот проект подкреплен июльским соглашением, предусматривающим многомиллиардную поддержку от правительства США. В начале этого месяца компания объявила об успехе, увеличив производство переработанных двух легких редкоземельных элементов на 51% за последний квартал.

Дефицит диспрозия и тербия

Однако, по словам аналитиков, дефицит тяжелых элементов – диспрозия и тербия – может стать ахиллесовой пятой как для MP Materials, так и для всей западной кампании, направленной на преодоление геополитической турбулентности, ограничивающей поставки из Китая.

Шахта Маунтин-Пасс в Калифорнии, принадлежащая MP Materials, содержит только следы этих двух элементов. Они используются в небольших, но критически важных количествах в магнитах, поскольку помогают им сохранять свои магнитные свойства при высоких температурах, необходимых, например, в двигателях электромобилей.

Компании нужно будет поехать в Бразилию или Малайзию, или некоторые африканские государства, чтобы найти эти ресурсы, но это может занять много времени.

Поиск альтернативных источников

Главный операционный директор MP Materials Майкл Розенталь подтвердил 6 ноября, что компания активно взаимодействует с рядом потенциальных поставщиков сырья для тяжелых редкоземельных элементов, хотя и не назвал их.

Еще одним источником сырья, содержащего тяжелые элементы, станут переработанные материалы от компании Apple, согласно соглашению на $500 миллионов, по которому MP будет поставлять магниты технологическому гиганту.

Зависимость от Китая

По данным Benchmark Mineral Intelligence, к 2030 году Запад все еще будет зависеть от Китая на 91% своих потребностей в тяжелых редкоземельных металлах. Это лишь незначительное уменьшение по сравнению с 99% в 2024 году.

Китайские ограничения на экспорт тяжелых редкоземельных элементов, введенные в апреле, уже привели к остановке некоторых автомобильных заводов и ускорили действия Запада.

Несмотря на шквал недавних соглашений и заявлений, прогнозируется, что до 2035 года шахты за пределами Китая будут обеспечивать только 29% тяжелых редкоземельных элементов, потребляемых за пределами КНР в автомобильном и ветроэнергетическом секторах.

Напомним, 9 октября Китай расширил ограничения на экспорт редкоземельных элементов, добавив пять новых элементов и усилил контроль за пользователями полупроводников накануне ожидаемого саммита лидеров США и Китая.

Редкоземельные элементы в Украине

Украина может получить собственные редкоземельные металлы. Украинская компания "Велта" заявила о предварительном обнаружении залежей редкоземельных металлов на Бирзуловском титановом месторождении в Кировоградской области.

Исследования проводятся в рамках международного проекта REPTiS, реализуемого в рамках программы Horizon Europe. Участие в нем принимает мощный консорциум ведущих европейских научных учреждений, который в прошлом году предоставил грант на разработку и усовершенствование методов обогащения сырья на горно-обогатительном комбинате Velta.