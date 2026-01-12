США призывают G7 и других партнеров снизить зависимость от китайских редкоземельных элементов

Министр финансов США Скотт Бессент планирует в понедельник встречу с двенадцатью чиновниками финансовой сферы, чтобы обсудить стратегии уменьшения зависимости от критически важных минералов из Китая.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на Reuters.

По словам высокопоставленного американского чиновника, встреча начнется ужином в воскресенье и будет включать министров финансов или членов правительства из стран G7, ЕС, Австралии, Индии, Южной Кореи и Мексики.

Итого эти страны обеспечивают около 60% мирового спроса на критически важные минералы, которые используются в оборонных технологиях, полупроводниках, батареях, возобновляемой энергетике и процессах переработки.

"Срочность – главная тема дня. Это очень большое начинание, и нам нужно двигаться быстрее", – отметил чиновник.

Бессент уже поднимал этот вопрос на саммите лидеров G7 в Канаде, где представил презентацию о редкоземельных элементах, однако, по его словам, темп выполнения договоренностей оставлял желать лучшего.

Несмотря на меры Японии после кризисных ограничений Китая в 2010 году многие члены G7 остаются сильно зависимыми от китайских поставок. Китай перерабатывает от 47% до 87% меди, лития, кобальта, графита и редкоземельных элементов, что представляет серьезный риск для глобальных цепей поставок.

США планируют опубликовать заявление после встречи, однако пока не ожидается объявление конкретных совместных действий. Американские чиновники подчеркивают, что Соединенные Штаты готовы демонстрировать лидерство и действовать вместе с партнерами, разделяющими аналогичное чувство срочности, а другие могут присоединиться впоследствии.

В октябре прошлого года США подписали соглашение с Австралией на 8,5 миллиарда долларов для противодействия доминированию Китая в критически важных минералах, включая проект стратегического резерва для редкоземельных элементов и лития.

Встреча состоялась на фоне сообщений об ограничении экспорта редкоземельных элементов Китаем японским компаниям, однако американские чиновники отмечают, что планирование встречи происходило задолго до этих событий.

Напомним, Трамп и премьер-министр Японии Санаэ Такаичи 28 октября подписали рамочное соглашение об обеспечении поставок редкоземельных элементов. Обе страны стремятся снизить доминирование Китая на рынке некоторых ключевых электронных компонентов.