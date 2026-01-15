Несмотря на пошлины Трампа: Китай получил профицит торгового баланса в размере $1,2 трлн в 2025 году

Несмотря на пошлины президента США Дональда Трампа в 2025 году, профицит торгового баланса Китая достиг рекордных 1,2 триллиона долларов, что на 20% больше, чем в 2024 году.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает Reuters.

Отмечается, что это крупнейший торговый профицит Китая за всю историю, сравнимый с ВВП одной из топ-20 экономик мира. Аналитики отмечают, что диверсификация рынков значительно укрепила устойчивость Китая к глобальным рискам, а экспорт в новые регионы помогает компенсировать слабый внутренний спрос.

Заметим, что профицит торговли — это ситуация, когда стоимость экспорта (товаров и услуг, продаваемых за границу) превышает стоимость импорта (товаров и услуг, покупаемых из-за границы) за определенный период, что приводит к положительному торговому балансу. Простыми словами, страна зарабатывает больше денег от продажи своих товаров за границу, чем тратит на покупку иностранных товаров.

По данным таможенной службы Китая, экспорт в декабре вырос на 6,6%, импорт – на 5,7%, превысив прогнозы. Несмотря на пошлины Трампа, китайские компании активно расширяют рынки в Юго-Восточной Азии, Африке и Латинской Америке, компенсируя сокращение поставок в США.

При этом торговля Китая с США, исторически крупнейшим экспортным рынком Китая, упала на 20%, тогда как экспорт в ЕС вырос на 8,4%, а в Юго-Восточную Азию – на 13,4%. Доля США в китайском экспорте в прошлом году составила 11,1% по сравнению с 14,7% в 2024 году, что является одним из самых низких уровней с 1990-х годов.

Но торговля Китая с Россией в 2025 году снизилась с рекордного уровня 2024 года и упала впервые за пять лет.

Экспорт высокотехнологичных товаров, к которым относятся станки и промышленные работы, вырос на 13% в годовом исчислении, экспорт электромобилей, литиевых батарей и фотоэлектрической продукции, таких как солнечные панели, вырос на 27%.

Согласно расчетам Reuters, экспорт редкоземельных элементов из Китая в прошлом году также достиг наивысшего уровня по меньшей мере с 2014 года.

