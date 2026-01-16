Запланована подія 2

Канада и Китай снижают тарифы на электромобили и рапс: детали соглашения

Флаги Канады и Китая
Канада и Китай заключили первоначальное торговое соглашение / Depositphotos

Премьер-министр Канады Марк Карни объявил о заключении масштабного первоначального соглашения с Китаем, которое снизит тарифы на электромобили и рапс.

Как сообщает Delo.ua, об этом пишет Reuters.

Новая договоренность предполагает существенное снижение тарифов на ключевые товары, в частности электромобили и сельскохозяйственную продукцию, что позволит обеим странам восстановить объемы торговли и открыть путь для новых инвестиций.

Детали сделки

Согласно соглашению Канада радикально снижает тариф на китайские электромобили со 100%, введенных предыдущим правительством, до 6,1% для квоты в 49 000 единиц.

Марк Карни подчеркнул, что этот шаг поможет Канаде привлечь китайские инвестиции в автомобильную отрасль, получить доступ к инновационным цепям поставки и ускорить переход к экономике с нулевым уровнем выбросов.

Кроме того, страны договорились о сотрудничестве в сфере "зеленой" энергии, в частности в морской ветроэнергетике, и расширении экспорта канадского сжиженного природного газа (СПГ) на азиатские рынки до 2030 года.

Восстановление агропродовольственного партнерства

Китай обязался до 1 марта снизить тарифы на канадские семена канолы с нынешних 84% до примерно 15%. Также ожидается отмена антидискриминационных пошлин на рапсовый шрот, морепродукты и горох.

По оценкам правительства, эти меры разблокируют экспортные заказы для канадских фермеров и рыбопроизводителей на сумму около 3 миллиардов долларов, что стабилизирует рынок после падения импорта в 2025 году.

Геополитический контекст и отношения с США

Улучшение отношений с Пекином происходит на фоне напряженности между Оттавой и Вашингтоном, в частности из-за тарифной политики Дональда Трампа.

Хотя аналитики не ожидают полного ухода Оттавы от стратегического альянса из США, прагматичный подход правительства Карни демонстрирует стремление к большей экономической автономии.

В частности, в ходе переговоров с президентом Си Цзиньпином обсуждался даже вопрос Гренландии, по которому стороны обнаружили значительную сходимость взглядов в противовес претензиям американской стороны.

Напомним, Канада, традиционно направляющая около 75% своего экспорта в США, стала одной из первых стран, испытавшей последствия тарифной политики Дональда Трампа. В марте 2025 года он ввел 25% таможенную пошлину на импорт стали и алюминия, а впоследствии — дополнительный тариф на автомобили и запчасти, не соответствующие нормам соглашения NAFTA.

Автор:
Татьяна Бессараб