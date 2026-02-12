Запланована подія 2

Палата представителей США проголосовала против пошлин для Канады: как отреагировал Трамп

Конгресс США
Конгресс США шагнул к прекращению торговой войны с Канадой / Depositphotos

Палата представителей США проголосовала за отмену пошлин на канадские товары, введенные президентом Дональдом Трампом.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает BBC.

Резолюция была принята с минимальным преимуществом: 219 голосов "за" против 211 "против". Решающую роль сыграли шесть законодателей-республиканцев, которые пошли против партийной линии и объединились с демократами.

Голосование состоялось после того, как спикер Палаты представителей США Майк Джонсон, союзник Трампа в Конгрессе, безуспешно попытался заблокировать обсуждение законодателями в зале заседаний палаты по тарифам Трампа.

Угрозы Трампа

Трамп отреагировал на это голосование резким постом в соцсети Truth Social, пообещав, что любой голосующий против тарифов республиканец "серьезно пострадает от последствий выборов".

По мнению президента, пошлины являются залогом экономической и национальной безопасности США.

Автор законопроекта демократ Грегори Микс обвинил Трампа в "превращении тарифов в оружие", что лишь толкает Канаду к ближайшему сотрудничеству с Китаем.

Республиканец Дон Бэйкон, поддержавший отмену пошлин, добавил, что это собрание фактически является налогом, уплачиваемым американскими фермерами и потребителями, что имеет "чистое негативное" влияние на экономику.

Напомним, Канада, традиционно направляющая около 75% своего экспорта в США, стала одной из первых стран, испытавшей последствия тарифной политики Дональда Трампа. В марте 2025 года он ввел 25% таможенную пошлину на импорт стали и алюминия, а впоследствии — дополнительный тариф на автомобили и запчасти, не соответствующие нормам соглашения NAFTA.

А недавно Трамп пригрозил ударить по Канаде 100% тарифами, если страна не откажется от экономического сближения с Китаем.

Автор:
Татьяна Бессараб