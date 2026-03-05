Суд наказав адміністрації Трампа повернути гроші за скасовані мита: про яку суму йдеться

Суддя американського Федерального суду з питань міжнародної торгівлі Річард Ітон наказав адміністрації президента США Дональда Трампа почати повернення імпортерам понад $130 млрд, отриманих у результаті введення глобальних мит проти всіх країн.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє Reuters.

Згідно з судовим документом, суддя Річард Ітон зобов'язав уряд остаточно визначити вартість ввезення мільйонів товарів до США без нарахування мита. і наказав здійснити відшкодування з відсотками.

Коли товари ввозяться до Сполучених Штатів, імпортер сплачує приблизну суму під час ввезення, яка потім остаточно визначається приблизно через 314 днів, цей процес відомий як ліквідація. Суддя доручила Митній та прикордонній службі остаточно визначити вартість ввезення без нарахування тарифу, що призвело до відшкодування.

"Митниця знає, як це робити", – сказав Ітон на судовому засіданні.

Він додав, що відомство повинно мати можливість запрограмувати свою систему на відшкодування, які регулярно видаються, коли імпортер переплачує за розрахунковим митом.

"Вони роблять це щодня. Вони ліквідують заявки та повертають кошти", – наголосив Ітон.

Уряд США стягнув понад 130 мільярдів доларів незаконних тарифних платежів, які були ключовими для торговельної політики Трампа. Верховний суд не надав вказівок щодо виплати відшкодувань, що створило плутанину щодо того, як імпортерам будуть відшкодовані збитки.

У лютому Верховний суд США визнав незаконним рішення Трампа про введення в 2025 році мит на імпорт товарів з більшості країн. Судді дійшли висновку, що прийнятий в 1977 році закон про міжнародні надзвичайні економічні повноваження (IEEPA) не дає главі держави права вводити такі мита.

Слідом за цим безліч компаній звернулися з позовами до суду, приєднавшись до сотень інших, які подали позови ще до рішення Верховного суду. Загалом зареєстровано понад 2 тис. позовів, зокрема від FedEx, Costco, Goodyear, Pandora і Barnes & Noble.

Очікується, що адміністрація Трампа подасть апеляцію на рішення судді, щоб воно не набуло чинності негайно. У середу представник Мін’юсту попросив Ітона відкласти набуття чинності рішенням на час оскарження, але отримав відмову.

Верховний суд США скасував глобальні мита Трампа

Верховний суд США ухвалив рішення проти мит Трампа 20 лютого.

Суд постановив, що американський лідер перевищив свої повноваження, коли при запровадженні тарифів скористався законом про надзвичайні економічні повноваження 1977 року (IEEPA).

Трамп 20 лютого назвав "божевільним" той факт, що Верховний суд не розглянув питання про те, чи має його адміністрація повертати сплачені мита:

"Це не обговорюється. У підсумку ми судитимемося наступні п’ять років", — заявив він на пресконференції.

За словами Трампа, йому "соромно за деяких членів суду, яким бракує сміливості зробити те, що правильно для нашої країни":

Тоді очільник Білого дому оголосив, що запровадить глобальні мита на імпорт з усіх країн світу до 10%, але на наступний день підвищив їх до 15%.