Суд приказал администрации Трампа вернуть деньги за отмененные пошлины: о какой сумме идет речь

Судья американского Федерального суда по международной торговле Ричард Итон приказал администрации президента США Дональда Трампа начать возвращение импортерам более $130 млрд, полученных в результате введения глобальных пошлин против всех стран.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает Reuters.

Согласно судебному документу, судья Ричард Итон обязал правительство окончательно определить стоимость ввоза миллионов товаров в США без начисления пошлины. и приказал осуществить возмещение с процентами.

Когда товары ввозятся в Соединенные Штаты, импортер платит приблизительную сумму при ввозе, которая затем окончательно определяется примерно через 314 дней, этот процесс известен как ликвидация. Судья поручила Таможенной и пограничной службе окончательно определить стоимость ввоза без начисления тарифа, что привело к возмещению.

"Таможня знает, как это делать", – сказал Итон на судебном заседании.

Он добавил, что ведомство должно иметь возможность запрограммировать свою систему на возмещение, которые регулярно выдаются, когда импортер переплачивает по расчетной пошлине.

"Они делают это каждый день. Они ликвидируют заявки и возвращают средства", - подчеркнул Итон.

Правительство США взыскало более 130 миллиардов долларов незаконных тарифных платежей, которые были ключевыми для торговой политики Трампа. Верховный суд не дал указаний по выплате возмещений, что создало путаницу относительно того, как импортерам будут возмещены убытки.

В феврале Верховный суд США признал незаконным решение Трампа о введении в 2025 году пошлин на импорт товаров из большинства стран. Судьи пришли к выводу, что принятый в 1977 году закон о международных чрезвычайных экономических полномочиях (IEEPA) не дает главе государства права вводить такие пошлины.

Вслед за этим множество компаний обратились с исками в суд, присоединившись к сотням других, подавших иски еще до решения Верховного суда. В общей сложности зарегистрировано более 2 тыс. исков, в том числе от FedEx, Costco, Goodyear, Pandora и Barnes & Noble.

Ожидается, что администрация Трампа подаст апелляцию на решение судьи, чтобы оно не вступило в силу немедленно. В среду представитель Минюста попросил Итона отложить вступление в силу решения на время обжалования, но получил отказ.

Верховный суд США отменил глобальные пошлины Трампа

Верховный суд США принял решение против пошлин Трампа 20 февраля.

Суд постановил, что американский лидер превысил свои полномочия, когда при введении тарифов воспользовался законом о чрезвычайных экономических полномочиях 1977 года (IEEPA).

Трамп 20 февраля назвал "сумасшедшим" тот факт, что Верховный суд не рассмотрел вопрос о том, должна ли его администрация возвращать уплаченные пошлины:

"Это не обсуждается. В итоге мы будем судиться следующие пять лет", — заявил он на пресс-конференции.

По словам Трампа, ему "стыдно за некоторых членов суда, которым не хватает смелости сделать то, что правильно для нашей страны":

Тогда глава Белого дома объявил, что введет глобальные пошлины на импорт из всех стран мира до 10%, но на следующий день повысил их до 15%.