США вводят глобальные тарифы в 15%: Скотт Бессент назвал термины

Министр финансов США Скотт Бессент заявил, что недавно объявленные президентом Дональдом Трампом 15% глобальных тарифов, вероятно, будут введены на этой неделе.

Это решение означает повышение действующей ставки, которая составляет 10%.

Бессент также предусмотрел, что к августу тарифные ставки США фактически вернутся к тем, что были до того, как Верховный суд недавно отменил часто более жесткие пошлины, которые Трамп односторонне ввел для большинства стран мира в прошлом году.

"Я твердо убежден, что тарифные ставки вернутся к своим старым уровням в течение пяти месяцев", – сказал Бессент в интервью программе Squawk Box на CNBC.

Напомним, Трамп объявил, что повысит глобальные пошлины на импорт из всех стран мира с 10%, объявленных им 20 февраля, до 15%.

Это произошло после того, как 20 февраля Верховный суд США признал незаконными глобальные пошлины на импорт из других стран, введенных президентом Дональдом Трампом по закону о чрезвычайных ситуациях.

Суд постановил, что использование Трампом Закона о международных чрезвычайных экономических полномочиях (IEEPA) для введения глобальных пошлин превышает его полномочия.