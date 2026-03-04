Запланована подія 2

Категория
Новости
Дата публикации
США вводят глобальные тарифы в 15%: Скотт Бессент назвал термины

Министр финансов США Скотт Бессент
Министр финансов США Скотт Бессент. Фото: Х/Treasury Secretary Scott Bessent

Министр финансов США Скотт Бессент заявил, что недавно объявленные президентом Дональдом Трампом 15% глобальных тарифов, вероятно, будут введены на этой неделе.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на публикацию CNBC.

Это решение означает повышение действующей ставки, которая составляет 10%.

Бессент также предусмотрел, что к августу тарифные ставки США фактически вернутся к тем, что были до того, как   Верховный суд   недавно отменил часто более жесткие пошлины, которые Трамп односторонне ввел для большинства стран мира в прошлом году.

"Я твердо убежден, что тарифные ставки вернутся к своим старым уровням в течение пяти месяцев", – сказал Бессент в интервью программе Squawk Box на CNBC.

Напомним, Трамп объявил, что повысит глобальные пошлины на импорт из всех стран мира с 10%, объявленных им 20 февраля, до 15%.

Это произошло после того, как 20 февраля Верховный суд США   признал   незаконными глобальные пошлины на импорт   из других стран, введенных президентом Дональдом Трампом по закону о чрезвычайных ситуациях.

Суд постановил, что использование Трампом Закона о международных чрезвычайных экономических полномочиях (IEEPA) для введения глобальных пошлин превышает его полномочия.

Автор:
Татьяна Бессараб