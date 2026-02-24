Трамп пригрозил еще высшими пошлинами странам, которые "играют в игры" с торговыми соглашениями США

Президент США Дональд Трамп предостерег страны от отказа от недавно заключенных торговых соглашений с США после того, как Верховный суд отменил его глобальные пошлины, заявив, что если это произойдет, он введет на них гораздо более высокие тарифы в соответствии с другими торговыми законами.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает Reuters.

Трамп заявил, что продолжит использовать пошлины в отношении других стран после решения Верховного суда США, а также пригрозил начать давление с помощью лицензий.

"Верховный суд случайно и невольно дал мне как президенту гораздо больше полномочий и силы, чем у меня было до их бессмысленного решения, которое крайне раскалывает мир. Суд одобрил все остальные пошлины, а их много, и теперь их можно применять гораздо более мощным и неприятным способом, с юридической определенностью, чем тарифы, использованные сначала".

По лицензиям Трамп отметил, что сможет делать с их помощью "ужасные" вещи.

"Я могу использовать лицензии, чтобы делать совершенно "ужасные" вещи в отношении иностранных государств, особенно тех стран, которые десятилетиями обдирали США, но, что непостижимо, согласно этому решению, не могу взимать с них лицензионный сбор - ведь все лицензии предусматривают оплату, почему Соединенные Штаты не могут этого делать? Лицензия оформляется, лицензия оформляется! я знаю ответ!" – подчеркнул президент США.

Верховный суд США отменил глобальные пошлины Трампа

Верховный суд США принял решение против пошлин Трампа 20 февраля.

Суд постановил, что американский лидер превысил свои полномочия, когда при введении тарифов воспользовался законом о чрезвычайных экономических полномочиях 1977 года (IEEPA).

Трамп 20 февраля назвал "сумасшедшим" тот факт, что Верховный суд не рассмотрел вопрос о том, должна ли его администрация возвращать уплаченные пошлины:

"Это не обсуждается. В итоге мы будем судиться следующие пять лет", — заявил он на пресс-конференции.

По словам Трампа, ему "стыдно за некоторых членов суда, которым не хватает смелости сделать то, что правильно для нашей страны":

Тогда глава Белого дома объявил, что введет глобальные пошлины на импорт из всех стран мира до 10%, но на следующий день повысил их до 15%.

В Китае приняли во внимание решение Верховного суда США относительно незаконности глобальных пошлин президента Трампа и изучают его содержание и влияние на китайско-американские торговые отношения.