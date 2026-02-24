Трамп пригрозив ще вищими митами країнам, які "грають у ігри" з торговельними угодами США

Президент США Дональд Трамп застеріг країни від відмови від нещодавно укладених торговельних угод зі США після того, як Верховний суд скасував його глобальні мита, заявивши, що якщо це станеться, він запровадить на них набагато вищі тарифи згідно з іншими торговельними законами.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє Reuters.

Трамп заявив, що продовжить використовувати мита щодо інших країн після рішення Верховного суду США, а також пригрозив почати чинити тиск за допомогою ліцензій.

"Верховний суд випадково і мимоволі дав мені як президенту набагато більше повноважень і сили, ніж у мене було до їхнього безглуздого рішення, яке вкрай розколює світ. Суд схвалив решту всіх мит, а їх багато, і тепер їх можна застосовувати набагато потужнішим і неприємнішим способом, з юридичною визначеністю, ніж тарифи, використані спочатку", - підкреслив очільник Білого дому.

Щодо ліцензій Трамп зауважив, що зможе робити за їх допомогою "жахливі" речі.

"Я можу використовувати ліцензії, щоб робити абсолютно "жахливі" речі щодо іноземних держав, особливо тих країн, які десятиліттями обдирали США, але, що незбагненно, згідно з цим рішенням, не можу стягувати з них ліцензійний збір — адже всі ліцензії передбачають оплату, чому Сполучені Штати не можуть цього робити? Ліцензія оформляється, щоб стягувати плату! У рішенні це не пояснюється, але я знаю відповідь!" – наголосив президент США.

Верховний суд США скасував глобальні мита Трампа

Верховний суд США ухвалив рішення проти мит Трампа 20 лютого.

Суд постановив, що американський лідер перевищив свої повноваження, коли при запровадженні тарифів скористався законом про надзвичайні економічні повноваження 1977 року (IEEPA).

Трамп 20 лютого назвав "божевільним" той факт, що Верховний суд не розглянув питання про те, чи має його адміністрація повертати сплачені мита:

"Це не обговорюється. У підсумку ми судитимемося наступні п’ять років", — заявив він на пресконференції.

За словами Трампа, йому "соромно за деяких членів суду, яким бракує сміливості зробити те, що правильно для нашої країни":

Тоді очільник Білого дому оголосив, що запровадить глобальні мита на імпорт з усіх країн світу до 10%, але на наступний день підвищив їх до 15%.

У Китаї взяли до уваги рішення Верховного суду США стосовно незаконності глобальних мит президента Трампа і наразі вивчають його зміст та вплив на китайсько-американські торгові відносини.