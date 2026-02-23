Китай прокоментував намір Трампа зберегти торговельні мита: вивчають рішення Верховного суду

У Китаї взяли до уваги рішення Верховного суду США стосовно незаконності глобальних мит президента Дональда Трампа і наразі вивчають його зміст та вплив на китайсько-американські торгові відносини.

Як пише Delo.ua, про це йдеться в заяві речника Міністерства торгівлі Китаю , передає "Укрінформ".

"Ми взяли до уваги рішення Верховного суду США у позові про тарифи та проводимо комплексну оцінку його змісту і впливу", - ідеться в заяві.

Зазначається, що Китай послідовно виступає проти всіх форм одностороннього підвищення тарифів та неодноразово наголошував, що в торговельній війні немає переможців, а протекціонізм не відповідає інтересам жодної країни.

Натомість наголошується, що співпраця між Китаєм і Сполученими Штатами вигідна обом сторонам, тоді як конфронтація шкодить двом країнам.

У заяві також Пекін закликав Вашингтон скасувати тарифи щодо своїх торговельних партнерів, а також застеріг із приводу намірів адміністрації Трампа зберегти торговельні мита на підставі інших законодавчих актів.

"Ми також зазначили, що американська сторона готує альтернативні заходи, такі як торговельні розслідування, аби зберегти тарифи, накладені на їхніх торговельних партнерів. Китай уважно стежитиме за цим і рішуче захищатиме свої інтереси", - підкреслили у Міністерстві торгівлі КНР.

Верховний суд США скасував глобальні мита Трампа

Верховний суд США ухвалив рішення проти мит Трампа 20 лютого.

Суд постановив, що американський лідер перевищив свої повноваження, коли при запровадженні тарифів скористався законом про надзвичайні економічні повноваження 1977 року (IEEPA).

Трамп 20 лютого назвав "божевільним" той факт, що Верховний суд не розглянув питання про те, чи має його адміністрація повертати сплачені мита:

"Це не обговорюється. У підсумку ми судитимемося наступні п’ять років", — заявив він на пресконференції.

За словами Трампа, йому "соромно за деяких членів суду, яким бракує сміливості зробити те, що правильно для нашої країни":

Тоді очільник Білого дому оголосив, що запровадить глобальні мита на імпорт з усіх країн світу до 10%, але на наступний день підвищив їх до 15%.