Чотири роки великої війни

Чотири роки
великої війни
Україна на межі блекауту

Україна на межі

блекауту
ТопФінанс 2026

ТопФінанс-2026
20 років Delo.ua

20 років 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації 2025

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
AI Лідери
Топ платників податків 2025

Топ платників

податків 2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху

з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Найкращі 
роботодавці 2025
Власна справа

Власна 

справа
Інвестиції в освіту

Інвестиції 

в освіту
Навчання для життя

Навчання

для життя
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Вільна енергія

Вільна 

енергія
Smart Money

Smart 

Money

Китай прокоментував намір Трампа зберегти торговельні мита: вивчають рішення Верховного суду

Китай, США
Китай відреагував на намір Трампа зберегти торговельні тарифи

У Китаї взяли до уваги рішення Верховного суду США стосовно незаконності глобальних мит президента Дональда Трампа і наразі вивчають його зміст та вплив на китайсько-американські торгові відносини.

Як пише Delo.ua, про це йдеться в заяві речника Міністерства торгівлі Китаю , передає "Укрінформ".

"Ми взяли до уваги рішення Верховного суду США у позові про тарифи та проводимо комплексну оцінку його змісту і впливу", - ідеться в заяві.

Зазначається, що Китай послідовно виступає проти всіх форм одностороннього підвищення тарифів та неодноразово наголошував, що в торговельній війні немає переможців, а протекціонізм не відповідає інтересам жодної країни.

Натомість наголошується, що співпраця між Китаєм і Сполученими Штатами вигідна обом сторонам, тоді як конфронтація шкодить двом країнам.

У заяві також Пекін закликав Вашингтон скасувати тарифи щодо своїх торговельних партнерів, а також застеріг із приводу намірів адміністрації Трампа зберегти торговельні мита на підставі інших законодавчих актів.

"Ми також зазначили, що американська сторона готує альтернативні заходи, такі як торговельні розслідування, аби зберегти тарифи, накладені на їхніх торговельних партнерів. Китай уважно стежитиме за цим і рішуче захищатиме свої інтереси", - підкреслили у Міністерстві торгівлі КНР.

Верховний суд США скасував глобальні мита Трампа

Верховний суд США ухвалив рішення проти мит Трампа 20 лютого.

Суд постановив, що американський лідер перевищив свої повноваження, коли при запровадженні тарифів скористався законом про надзвичайні економічні повноваження 1977 року (IEEPA).

Трамп 20 лютого назвав "божевільним" той факт, що Верховний суд не розглянув питання про те, чи має його адміністрація повертати сплачені мита:

"Це не обговорюється. У підсумку ми судитимемося наступні п’ять років", — заявив він на пресконференції.

За словами Трампа, йому "соромно за деяких членів суду, яким бракує сміливості зробити те, що правильно для нашої країни":

Тоді очільник Білого дому оголосив, що запровадить глобальні мита на імпорт з усіх країн світу до 10%, але на наступний день підвищив їх до 15%.

Автор:
Світлана Манько