Китай прокомментировал намерение Трампа сохранить торговые пошлины: изучают решение Верховного суда

В Китае приняли во внимание решение Верховного суда США относительно незаконности глобальных пошлин президента Дональда Трампа и изучают его содержание и влияние на китайско-американские торговые отношения.

Как пишет Delo.ua, об этом говорится в заявлении пресс-секретаря Министерства торговли Китая, передает "Укринформ".

"Мы приняли во внимание решение Верховного суда США по иску о тарифах и проводим комплексную оценку его содержания и влияния", - говорится в заявлении.

Отмечается, что Китай последовательно выступает против всех форм одностороннего повышения тарифов и неоднократно отмечал, что в торговой войне нет победителей, а протекционизм не отвечает интересам ни одной страны.

В то же время отмечается, что сотрудничество между Китаем и Соединенными Штатами выгодно обеим сторонам, тогда как конфронтация вредит двум странам.

В заявлении также Пекин призвал Вашингтон отменить тарифы по отношению к своим торговым партнерам, а также предостерег по поводу намерений администрации Трампа сохранить торговые пошлины на основании других законодательных актов.

"Мы также отметили, что американская сторона готовит альтернативные меры, такие как торговые расследования, чтобы сохранить тарифы, наложенные на их торговых партнеров. Китай будет внимательно следить за этим и будет решительно защищать свои интересы", - подчеркнули в Министерстве торговли КНР.

Верховный суд США отменил глобальные пошлины Трампа

Верховный суд США принял решение против пошлин Трампа 20 февраля.

Суд постановил, что американский лидер превысил свои полномочия, когда при введении тарифов воспользовался законом о чрезвычайных экономических полномочиях 1977 года (IEEPA).

Трамп 20 февраля назвал "сумасшедшим" тот факт, что Верховный суд не рассмотрел вопрос о том, должна ли его администрация возвращать уплаченные пошлины:

"Это не обсуждается. В итоге мы будем судиться следующие пять лет", — заявил он на пресс-конференции.

По словам Трампа, ему "стыдно за некоторых членов суда, которым не хватает смелости сделать то, что правильно для нашей страны":

Тогда глава Белого дома объявил, что введет глобальные пошлины на импорт из всех стран мира до 10%, но на следующий день повысил их до 15%.