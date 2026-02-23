Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

43,27

+0,01

EUR

50,92

+0,00

Наличный курс:

USD

43,30

43,23

EUR

51,40

51,25

Четыре года большой войны

Четыре года
большой войны
Україна на межі блекауту

Україна на межі

блекауту
ТопФінанс-2026

ТопФинанс-2026
20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
AI Лидеры

AI Лидеры
Топ налогоплательщиков 2025

Топ налогоплательщиков

2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое дело

Свое 

дело
Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart Money

Smart 

Money

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

Китай прокомментировал намерение Трампа сохранить торговые пошлины: изучают решение Верховного суда

Китай, США
Китай отреагировал на намерение Трампа сохранить торговые тарифы

В Китае приняли во внимание решение Верховного суда США относительно незаконности глобальных пошлин президента Дональда Трампа и изучают его содержание и влияние на китайско-американские торговые отношения.

Как пишет Delo.ua, об этом говорится в заявлении пресс-секретаря Министерства торговли Китая, передает "Укринформ".

"Мы приняли во внимание решение Верховного суда США по иску о тарифах и проводим комплексную оценку его содержания и влияния", - говорится в заявлении.

Отмечается, что   Китай   последовательно выступает против всех форм одностороннего повышения тарифов и неоднократно отмечал, что в торговой войне нет победителей, а протекционизм не отвечает интересам ни одной страны.

В то же время отмечается, что сотрудничество между Китаем и Соединенными Штатами выгодно обеим сторонам, тогда как конфронтация вредит двум странам.

В заявлении также Пекин призвал Вашингтон отменить тарифы по отношению к своим торговым партнерам, а также предостерег по поводу намерений администрации Трампа сохранить торговые пошлины на основании других законодательных актов.

"Мы также отметили, что американская сторона готовит альтернативные меры, такие как торговые расследования, чтобы сохранить тарифы, наложенные на их торговых партнеров. Китай будет внимательно следить за этим и будет решительно защищать свои интересы", - подчеркнули в Министерстве торговли КНР.

Верховный суд США отменил глобальные пошлины Трампа

Верховный суд США принял решение   против пошлин Трампа   20 февраля.

Суд постановил, что американский лидер превысил свои полномочия, когда при введении тарифов воспользовался законом о чрезвычайных экономических полномочиях 1977 года (IEEPA).

Трамп 20 февраля назвал "сумасшедшим" тот факт, что Верховный суд не рассмотрел вопрос о том, должна ли его администрация возвращать уплаченные пошлины:

"Это не обсуждается. В итоге мы будем судиться следующие пять лет", — заявил он на пресс-конференции.

По словам Трампа, ему "стыдно за некоторых членов суда, которым не хватает смелости сделать то, что правильно для нашей страны":

Тогда глава Белого дома объявил, что введет глобальные пошлины на импорт из всех стран мира до 10%, но на следующий день   повысил их до 15%.

Автор:
Светлана Манько