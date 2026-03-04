Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

43,45

+0,22

EUR

50,46

--0,14

Готівковий курс:

USD

44,02

43,78

EUR

51,45

51,10

Чотири роки великої війни

Чотири роки
великої війни
Україна на межі блекауту

Україна на межі

блекауту
ТопФінанс 2026

ТопФінанс-2026
20 років&nbsp;Delo.ua

20 років 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації 2025

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
AI Лідери AI Лідери
Топ платників податків 2025

Топ платників

податків 2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху

з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Найкращі 
роботодавці 2025
Власна справа

Власна 

справа
Інвестиції в освіту

Інвестиції 

в освіту
Навчання для життя

Навчання

для життя
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Вільна енергія

Вільна 

енергія
Smart Money

Smart 

Money

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

США запроваджують глобальні тарифи у 15%: Скотт Бессент назвав терміни

Міністр фінансів США Скотт Бессент
Міністр фінансів США Скотт Бессент. Фото: Х / Treasury Secretary Scott Bessent

Міністр фінансів США Скотт Бессент заявив, що нещодавно оголошені президентом Дональдом Трампом 15% глобальні тарифи, ймовірно, будуть запроваджені цього тижня. 

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на публікацію CNBC.

Це рішення означає підвищення чинної ставки, яка наразі становить 10%.

Бессент також передбачив, що до серпня тарифні ставки США фактично повернуться до тих, що були до того, як Верховний суд нещодавно скасував часто жорсткіші мита, які Трамп односторонньо запровадив для більшості країн світу минулого року.

"Я твердо переконаний, що тарифні ставки повернуться до своїх старих рівнів протягом п’яти місяців", – сказав Бессент в інтерв’ю програмі "Squawk Box" на CNBC.

Нагадаємо, Трамп оголосив, що підвищить глобальні мита на імпорт з усіх країн світу з 10%, оголошених ним 20 лютого, до 15%.

Це відбулося після того, як 20 лютого Верховний суд США визнав незаконними глобальні мита на імпорт з інших країн, запроваджені президентом Дональдом Трампом за законом про надзвичайні ситуації.

Суд постановив, що використання Трампом Закону про міжнародні надзвичайні економічні повноваження (IEEPA) для запровадження глобальних мит, перевищує його повноваження.

Автор:
Тетяна Бесараб