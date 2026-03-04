США запроваджують глобальні тарифи у 15%: Скотт Бессент назвав терміни

Міністр фінансів США Скотт Бессент заявив, що нещодавно оголошені президентом Дональдом Трампом 15% глобальні тарифи, ймовірно, будуть запроваджені цього тижня.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на публікацію CNBC.

Це рішення означає підвищення чинної ставки, яка наразі становить 10%.

Бессент також передбачив, що до серпня тарифні ставки США фактично повернуться до тих, що були до того, як Верховний суд нещодавно скасував часто жорсткіші мита, які Трамп односторонньо запровадив для більшості країн світу минулого року.

"Я твердо переконаний, що тарифні ставки повернуться до своїх старих рівнів протягом п’яти місяців", – сказав Бессент в інтерв’ю програмі "Squawk Box" на CNBC.

Нагадаємо, Трамп оголосив, що підвищить глобальні мита на імпорт з усіх країн світу з 10%, оголошених ним 20 лютого, до 15%.

Це відбулося після того, як 20 лютого Верховний суд США визнав незаконними глобальні мита на імпорт з інших країн, запроваджені президентом Дональдом Трампом за законом про надзвичайні ситуації.

Суд постановив, що використання Трампом Закону про міжнародні надзвичайні економічні повноваження (IEEPA) для запровадження глобальних мит, перевищує його повноваження.