Индия может отложить торговое соглашение с США на несколько месяцев — Reuters

Индия может отложить подписание торгового соглашения с Соединенными Штатами на несколько месяцев из-за новых торговых расследований, инициированных администрацией президента США Дональда Трампа.

Как сообщает Delo.ua, об этом сообщили источники Reuters.

Сначала Нью-Дели рассчитывал подписать промежуточное соглашение уже в марте, а потом перейти к полноценному торговому договору. Договоренности были достигнуты после того, как в начале февраля Дональд Трамп согласился отменить высокие пошлины на индийский импорт.

В ответ Индия должна была снизить импорт российской нефти, снизить пошлины на американские товары и увеличить закупки продукции из США на сумму до 500 млрд долларов.

Однако переговоры потеряли динамику после решения Верховного суда США в конце февраля, отменившего часть тарифов, введенных администрацией Трампа. Дополнительное напряжение создало новое расследование Вашингтона по поводу так называемого избытка производственных мощностей в промышленности 16 торговых партнеров США, среди которых и Индия.

Расследование проводится в соответствии с разделом 301 Закона США о торговле 1974 года. Индия планирует представить свою позицию в Офис торгового представителя США или рассмотреть возможность обращения во Всемирную торговую организацию.

По словам источников, Нью-Дели может занять выжидательную позицию по дальнейшим переговорам. Аналитики отмечают, что Индия не спешит подписывать соглашение, пока действует 10% тариф на импорт в США и продолжаются торговые расследования.

В феврале Индия уже откладывала планы отправить торговую делегацию в Вашингтон, в основном из-за неопределенности после решения Верховного суда США о незаконности пошлин президента США Дональда Трампа.

Напомним, в начале марта судья американского Федерального суда по международной торговле Ричард Итон приказал администрации президента США Дональда Трампа начать возвращение импортерам более $130 млрд, полученных в результате введения глобальных пошлин против всех стран.