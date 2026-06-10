Рада приняла законопроект о выделении 1,56 трлн грн на оборону: откуда возьмут деньги

Верховная Рада приняла во втором чтении законопроект №15224, предусматривающий масштабное увеличение финансирования сектора безопасности и обороны Украины.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на пресс-службу Верховной Рады.

В среду, 10 июня, за внесение изменений в Государственный бюджет на 2026 год проголосовали 242 народных депутата. Документ направлен на оперативное перераспределение средств для закрытия ключевых потребностей армии.

Согласно принятому закону, расходы на оборонный сектор возрастут на 1,56 трлн грн. Основным источником финансирования этих расходов станут международные средства, а именно финансовая помощь Европейского Союза в рамках программы Ukraine Support Loan.

Изменениями предусмотрено, что доходы госбюджета-2026 возрастут на 2 трлн 291 млрд грн (с учетом проекта изменений доходы составят почти 5 трлн 196 млрд грн) благодаря трем источникам:

финансовая поддержка ЕС (механизм усиленного сотрудничества) – 2 трлн 221 млрд грн;

дополнительные поступления в рамках выполнения Плана Украины (реализация инициативы ЕС "Ukraine Facility") – 47,7 млрд грн;

увеличение поступлений от НДФЛ за счет увеличения объема денежного довольствия военных - 22,6 млрд гривен.

Кроме военных нужд, власти предусмотрели меры по поддержанию критической инфраструктуры в условиях войны.

В частности, принятые изменения предполагают выделение дополнительного финансирования из резервного фонда госбюджета, из которого 559,1 млн грн будет направлено на неотложные потребности энергетического сектора.

Напомним, ранее бюджетный комитет ВР рекомендовал принять во втором чтении и в целом законопроект о внесении изменений в Государственный бюджет Украины на 2026 год. Ключевой целью этого документа является увеличение расходов на сектор безопасности и обороны страны на 1,56 триллиона гривен.