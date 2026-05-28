Совет поддержал законопроект об увеличении расходов на безопасность и оборону за счет помощи ЕС

Верховная Рада приняла за основу законопроект "О внесении изменений в Закон Украины "О Государственном бюджете Украины на 2026 год" о финансовом обеспечении сектора безопасности и обороны". Документ предусматривает увеличение расходов на безопасность и оборону за счет внешней помощи Европейского Союза.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает Официальный вебпортал парламента Украины.

Законопроект №15224 предусматривает увеличение расходов государственного бюджета на 1,64 трлн грн. Прежде всего, предлагается увеличить расходы на сектор нацбезопасности и обороны на 1,56 трлн грн, а также увеличить резервный фонд государственного бюджета на 40 млрд грн и предусмотреть 40 млрд грн на реализацию Комплексных планов устойчивости регионов и отдельных городов.

Также принятый документ регулирует следующие вопросы:

направление части "военного" налога на доходы физических лиц на выплату вознаграждения за уничтоженные беспилотные летательные аппараты государства-агрессора;

особенности зачисления в государственный бюджет в 2026 году финансовую помощь, которая будет поступать в рамках реализации международных договоров с ЕС;

направление Министерству обороны военного сбора и вывозной пошлины на товары военного назначения и двойного использования, которые зачисляются в специальный фонд государственного бюджета. В частности: закупку, модернизацию и ремонт вооружения, военной техники, средств и оборудования, внедрение новых технологий, наращивание производственных мощностей для изготовления продукции оборонного назначения, денежное обеспечение военнослужащих ВСУ в порядке, определенном Кабинетом Министров.

Напомним, 28 мая Верховная Рада ратифицировала кредитное соглашение с ЕС о предоставлении Украине финансовой помощи на сумму 90 миллиардов евро.