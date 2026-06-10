Рада ухвалила законопроєкт про виділення 1,56 трлн грн на оборону: звідки візьмуть гроші

Верховна Рада ухвалила у другому читанні законопроєкт №15224, який передбачає масштабне збільшення фінансування сектору безпеки і оборони України.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на пресслужбу Верховної Ради.

У середу, 10 червня, за внесення змін до Державного бюджету на 2026 рік проголосували 242 народні депутати. Документ спрямований на оперативне перерозподіл коштів задля закриття ключових потреб армії.

Згідно з ухваленим законом, видатки на оборонний сектор зростуть на 1,56 трлн грн. Основним джерелом фінансування цих витрат стануть міжнародні кошти, а саме фінансова допомога від Європейського Союзу в межах програми Ukraine Support Loan.

Змінами передбачено, що доходи держбюджету-2026 зростуть на 2 трлн 291 млрд грн (з урахуванням проєкту змін доходи складатимуть майже 5 трлн 196 млрд грн) завдяки трьом джерелам:

фінансова підтримка ЄС (механізм посиленого співробітництва) - 2 трлн 221 млрд грн;

додаткові надходження в межах виконання Плану України (реалізація ініціативи ЄС "Ukraine Facility") - 47,7 млрд грн;

збільшення надходжень від ПДФО за рахунок збільшення обсягу грошового забезпечення військових - 22,6 млрд гривень.

Окрім військових потреб, влада передбачила заходи для підтримки критичної інфраструктури в умовах війни.

Зокрема, ухвалені зміни передбачають виділення додаткового фінансування з резервного фонду держбюджету, з якого 559,1 млн грн буде спрямовано на невідкладні потреби енергетичного сектору.

Як зазначила прем'єр-міністерка України Юлія Свириденко, після внесення змін до бюджету-2026 видатки на безпеку та оборону становитимуть рекордні 4,4 трлн грн. З них 2,3 трлн грн буде спрямовано на закупівлю озброєння та військової техніки, а понад 1,45 трлн грн — на грошове забезпечення військовослужбовців.

За її словами, додатковий ресурс став можливим завдяки фінансовій підтримці Європейського Союзу на 90 млрд євро та інших програм підтримки. Уже цього року Україна отримає 45 млрд євро. Із цієї суми 31,8 млрд євро буде спрямовано на підтримку обороноздатності держави, ще 13,2 млрд євро — на бюджетну підтримку та покриття дефіциту бюджету.

Нагадаємо, раніше бюджетний комітет ВР рекомендував ухвалити у другому читанні та в цілому законопроєкт про внесення змін до Державного бюджету України на 2026 рік. Ключовою метою цього документа є збільшення видатків на сектор безпеки та оборони країни на 1,56 трильйона гривень.