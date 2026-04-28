Агентство оборонных закупок запускает авансирование производителей дронов: что изменится

дрон, военная ВСУ
АОЗ ДОТ запускает механизм авансирования производителей дронов / Сухопутные войска ВСУ

Агентство оборонных закупок (ДОТ) внедряет механизм авансирования для производителей дронов в маркетплейсе DOT-Chain Defence. Целью новшества является обеспечение компаний оборотными средствами для ускорения изготовления и поставки беспилотников в подразделения Сил обороны.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает Минобороны.

Ранее модель работы в DOT-Chain Defence предусматривала исключительно наложенный платеж после передачи товаров. Теперь производители, стабильно и быстро выполняющие заказ, получают право на частичную предоплату.

Директор Агентства Арсен Жумадилов отмечает: "Мы видим реальный спрос подразделений в DOT-Chain Defence и скорость, с которой производители его закрывают. Но часть компаний упирается не в технологии, а в оборотные средства. Именно поэтому запускаем авансирование... Это дополнительная мотивация производить и снабжать быстрее".

Для получения доступа к авансированию производитель должен отвечать следующим требованиям: непрерывное присутствие в системе DOT-Chain Defence в течение не менее 3 месяцев; отсутствие просроченной задолженности перед Агентством.

Размер предоплаты базируется на скорости выполнения заказов за предыдущие 3 месяца:

  • до 70% аванса — при среднем сроке поставки до 30 календарных дней включительно;
  • до 30% аванса - в случае более длительного срока выполнения заказа.

Расчет основан на фактически размещенных заказах в системе. Предоплата оплачивается на срок 60 дней. Если обязательство не выполнено, производитель обязан вернуть неиспользованные средства. При просрочке возврата предусмотрено начисление платы за пользование денежными средствами.

Напомним, украинская программа разработки реактивных дронов для глубоких ударов по тылу РФ столкнулась с серьезным вызовом – критическим дефицитом миниатюрных турбореактивных двигателей. Европейские производители срочно наращивают мощности, однако спрос со стороны Киева значительно превышает возможности рынка.

Автор:
Татьяна Ковальчук