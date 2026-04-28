Агенція оборонних закупівель запускає авансування виробників дронів: що зміниться

АОЗ ДОТ запускає механізм авансування виробників дронів / Сухопутні війська ЗСУ

Агенція оборонних закупівель (ДОТ) впроваджує механізм авансування для виробників дронів у маркетплейсі DOT-Chain Defence. Метою нововведення є забезпечення компаній обіговими коштами для пришвидшення виготовлення та постачання безпілотників до підрозділів Сил оборони.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє Міноборони.

Раніше модель роботи в DOT-Chain Defence передбачала виключно післяплату після передачі товарів. Тепер виробники, які стабільно та швидко виконують замовлення, отримують право на часткову передоплату.

Директор Агенції Арсен Жумаділов зазначає: "Ми бачимо реальний попит підрозділів у DOT-Chain Defence і швидкість, з якою виробники його закривають. Але частина компаній упирається не в технології, а в обігові кошти. Саме тому запускаємо авансування... Це додаткова мотивація виробляти і постачати швидше".

Для отримання доступу до авансування виробник повинен відповідати таким вимогам: безперервна присутність у системі DOT-Chain Defence протягом щонайменше 3 місяців; відсутність простроченої заборгованості перед Агенцією.

Розмір передоплати базується на швидкості виконання замовлень за попередні 3 місяці:

  • до 70% авансу — за умови середнього строку поставки до 30 календарних днів включно; 
  • до 30% авансу — у разі довшого терміну виконання замовлення.

Розрахунок базується на фактично розміщених замовленнях у системі. Попередня оплата надається на термін 60 днів. Якщо зобов’язання не виконано, виробник зобов'язаний повернути невикористані кошти. У разі прострочення повернення передбачено нарахування плати за користування грошовими коштами.

Нагадаємо, українська програма розробки реактивних дронів для глибоких ударів по тилу РФ зіткнулася із серйозним викликом — критичним дефіцитом мініатюрних турбореактивних двигунів. Європейські виробники терміново нарощують потужності, проте попит з боку Києва наразі значно перевищує можливості ринку.

Тетяна Ковальчук