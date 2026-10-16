Податок на смартфони та ноутбуки: РФ шукає гроші на війну через новий збір на гаджети

Міністерство промисловості та торгівлі РФ затвердило запровадження з 1 грудня 2026 року нового "технологічного збору" на споживчу електроніку, аби знайти додаткові ресурси для наповнення дефіцитного бюджету.

Про це повідомляє Dilo з посиланням на матеріал The Moscow Times.

Згідно з документом, збір на кожен смартфон складе 250 рублів (близько $2,7), а на ноутбук — 500 рублів (близько $5,4). Якщо ж пристрої не внесені до державної системи маркування, суми зростають майже вдвічі — до 496 рублів ($5,4) та 992 рублів ($10,8) відповідно. Звичайні кнопкові мобільні телефони обкладуть збором у 50 рублів ($0,5) або 100 рублів ($1,1) без маркування, а дротові апарати — 100 та 198 рублів ($2,1) відповідно.

Згідно з проєктом закону про бюджет, який наприкінці вересня внесли до Держдуми, за рахунок технологічного збору уряд розраховує отримати 37,5 мільярда рублів (понад 407млн)докінця2029року:1,06мільярдарублів(11,5 млн) цього року, 11,67 мільярда рублів (127млн)наступноготащепо12,38мільярдарублів(134 млн) щорічно у 2028–2029 роках.

Скорочення планів та реальні витрати

Початкові плани російської влади були значно вищими: 88 мільярдів рублів (близько $956 млн) у перший рік дії збору та 110 мільярдів рублів (близько $1,2 млрд) щорічно надалі.

Як пояснила генеральна директорка холдингу контрактної розробки електроніки "SDN Global" Ольга Квашенкіна, підрахунки Мінфіну РФ базувалися на щорічному ввезенні 25–30 мільйонів смартфонів, 3,5–4 мільйонів ноутбуків, а також серверного та мережевого обладнання.

Проте коли міністерство перейшло до підготовки конкретних документів, з-під дії збору повністю вивели електронно-компонентну базу, друковані плати й технологічне обладнання. У результаті новий платіж повністю ляже на кінцевих покупців побутової техніки.

Влада декларує метою збору пошук коштів на підтримку власної електронної та радіоелектронної промисловості. Проте за оцінкою Квашенкіної, на такі гроші побудувати сучасний завод чипів неможливо: навіть зрілі за нинішніми мірками технологічні процеси у 90, 65 та 28 нанометрів вимагають інвестицій у виробництво не менше ніж 150–300 мільярдів рублів (від $1,6 до $3,2 млрд).

Скорочення цивільних статей заради армії

Гроші гостро потрібні федеральному бюджету, в який закладено рекордні 50 трильйонів рублів (понад $540 млрд) видатків на армію в найближчі три роки при сумарному дефіциті у 10,8 трильйона рублів (близько $117 млрд). Зокрема, діра в скарбниці наступного року складе 5,4 трильйона рублів ($58,7 млрд), у 2028 році — 5,1 трильйона рублів ($55,4 млрд), а у 2029 році — 5,3 трильйона рублів ($57,6 млрд).

Аби профінансувати воєнні потреби, уряд РФ наступного року урізає витрати на підтримку національної економіки на 148 мільярдів рублів ($1,6 млрд), на систему ЖКГ — на 167 мільярдів рублів ($1,8 млрд), на охорону здоров'я — на 59 мільярдів рублів ($641 млн), а на соціальну підтримку громадян — на 453 мільярди рублів ($4,9 млрд).

Крім того, влада запланувала податок на надприбутки для великого бізнесу, підвищення ставки ПДФО на пасивні доходи (включно з банківськими вкладами) та 22-відсотковий ПДВ для покупок в іноземних інтернет-магазинах. Загалом від цих заходів російський Мінфін очікує отримати 1,5 трильйона рублів ($16,3 млрд) наступного року та 3,7 трильйона рублів ($40,2 млрд) за три роки.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що російська влада сподівалася отримати від виробників та імпортерів електроніки понад 1,47 мільярда доларів США (136 млрд рублів) протягом наступних шести років завдяки запровадженню технологічного збору, оцінюючи щорічні надходження до скарбниці у 246 мільйонів доларів (22,7 млрд рублів).