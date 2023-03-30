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"Подарок для Путина" - Чехия отправила в Украину 15 комплексов ПВО Viktor

чехия пво помощь
Чехия отправила в Украину 15 комплексов ПВО Viktor. Фото: "Подарок для Путина"

Волонтеры из Чехии собрали 3,75 млн. евро. За эти деньги приобрели 15 мобильных зенитных комплексов Viktor. Об этом сообщили на странице чешской инициативы "Подарок для Путина" в Twitter.

"Пора прощаться. 15 систем борьбы с беспилотниками MR-2 Viktor, на которые мы собрали для вас 90 миллионов крон, отправляются на фронт", - сообщили волонтеры.

"Пора прощаться. 15 систем борьбы с беспилотниками MR-2 Viktor, на которые мы собрали для вас 90 миллионов крон, отправляются на фронт", - сообщили волонтерыЭ

 Это не последняя помощь от организации, которую надеются волонтеры доставить в Украину.

"Пусть  ребята метко стреляют в Украине, берегите себя, скоро мы вам пришлем ракетную установку Przemysław. Скрещиваем пальцы", - анонсировали волонтеры.

В настоящее время чехи собирают на реактивную установку Przemyslaw nf 365 ракеты для украинской армии.

Пулемет Viktor – это модернизированная версия зенитного оружия в Чехии со спаренными пулеметами КПВТ, использующими боеприпасы калибра 14,5х114 мм для поражения воздушных и наземных целей. Оружие оснащено дневным и ночным зенитным прицелом, а также прицелом для стрельбы прямым поводом по наземным целям.

В марте 2023 года Чешская инициатива "Подарок для Путина" собрала 30 миллионов крон (более 1,3 миллиона долларов) на покупку реактивной системы залпового огня РМ-70 для Украины. РСЗО была принята на вооружение чехословацкой армии в 1971 году, однако она остается очень эффективным оружием. Как и российская версия РСЗО БМ-21, она имеет пусковую установку на 40 ракет "Град" калибра 122-мм, но, в отличие от российской версии, несет дополнительный боезапас на 40 ракет для быстрой перезарядки на бронированном шасси Tatra 813, что сокращает время на подготовку к следующему выстрелу до нескольких минут.

В феврале 2023 г. государственный концерн "Укроборонпром" и чешский производитель военной техники компания VOP CZ достигли договоренностей в сфере бронетехники и подписали двусторонние документы с конкретным планом-графиком их реализации. Сотрудничество предполагает производство военной техники, увеличение объемов производства боеприпасов различных калибров, развитие сервисных хабов по обслуживанию и ремонту ВВТ, а также сотрудничество в сфере высоких технологий, в частности, создание совместных научно-исследовательских центров.