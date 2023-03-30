"Подарок для Путина" - Чехия отправила в Украину 15 комплексов ПВО Viktor

Волонтеры из Чехии собрали 3,75 млн. евро. За эти деньги приобрели 15 мобильных зенитных комплексов Viktor. Об этом сообщили на странице чешской инициативы "Подарок для Путина" в Twitter.

"Пора прощаться. 15 систем борьбы с беспилотниками MR-2 Viktor, на которые мы собрали для вас 90 миллионов крон, отправляются на фронт", - сообщили волонтеры.

Přišel čas se rozloučit. 🫡 15 protidronových systémů MR-2 Viktor na které jsme od Vás před Vánoci vybrali 90 milionů odjíždí na frontu. Ať Vám to na Ukrajině přesně střílí kluci, opatrujte se, brzo za Vámi pošleme raketomet Přemysl. https://t.co/RyCyPqJczC Držíme palce 🇺🇦🇨🇿❤️ pic.twitter.com/I6ZjxipLPz — Dárek pro Putina (@DarPutinovi) March 30, 2023 "Пора прощаться. 15 систем борьбы с беспилотниками MR-2 Viktor, на которые мы собрали для вас 90 миллионов крон, отправляются на фронт", - сообщили волонтерыЭ

Это не последняя помощь от организации, которую надеются волонтеры доставить в Украину.

"Пусть ребята метко стреляют в Украине, берегите себя, скоро мы вам пришлем ракетную установку Przemysław. Скрещиваем пальцы", - анонсировали волонтеры.

В настоящее время чехи собирают на реактивную установку Przemyslaw nf 365 ракеты для украинской армии.

Пулемет Viktor – это модернизированная версия зенитного оружия в Чехии со спаренными пулеметами КПВТ, использующими боеприпасы калибра 14,5х114 мм для поражения воздушных и наземных целей. Оружие оснащено дневным и ночным зенитным прицелом, а также прицелом для стрельбы прямым поводом по наземным целям.

В марте 2023 года Чешская инициатива "Подарок для Путина" собрала 30 миллионов крон (более 1,3 миллиона долларов) на покупку реактивной системы залпового огня РМ-70 для Украины. РСЗО была принята на вооружение чехословацкой армии в 1971 году, однако она остается очень эффективным оружием. Как и российская версия РСЗО БМ-21, она имеет пусковую установку на 40 ракет "Град" калибра 122-мм, но, в отличие от российской версии, несет дополнительный боезапас на 40 ракет для быстрой перезарядки на бронированном шасси Tatra 813, что сокращает время на подготовку к следующему выстрелу до нескольких минут.

В феврале 2023 г. государственный концерн "Укроборонпром" и чешский производитель военной техники компания VOP CZ достигли договоренностей в сфере бронетехники и подписали двусторонние документы с конкретным планом-графиком их реализации. Сотрудничество предполагает производство военной техники, увеличение объемов производства боеприпасов различных калибров, развитие сервисных хабов по обслуживанию и ремонту ВВТ, а также сотрудничество в сфере высоких технологий, в частности, создание совместных научно-исследовательских центров.