“Подарунок для Путіна” - Чехія відправила до України 15 комплексів ППО Viktor

Волонтери з Чехії зібрали 3,75 млн євро. За ці кошти придбали 15 мобільних зенітних комплексів Viktor. Про це повідомили на сторінці чеської ініціативи “Подарунок для Путіна” у Twitter.

"Настав час прощатися. 15 систем боротьби з безпілотниками MR-2 Viktor, на які ми зібрали від вас 90 мільйонів крон, відправляються на фронт", - повідомили волонтери.

Přišel čas se rozloučit. 🫡 15 protidronových systémů MR-2 Viktor na které jsme od Vás před Vánoci vybrali 90 milionů odjíždí na frontu. Ať Vám to na Ukrajině přesně střílí kluci, opatrujte se, brzo za Vámi pošleme raketomet Přemysl. https://t.co/RyCyPqJczC Držíme palce 🇺🇦🇨🇿❤️ pic.twitter.com/I6ZjxipLPz — Dárek pro Putina (@DarPutinovi) March 30, 2023 "Настав час прощатися. 15 систем боротьби з безпілотниками MR-2 Viktor, на які ми зібрали від вас 90 мільйонів крон, відправляються на фронт", - повідомили волонтери

Втім це не остання допомога від організації, яку сподіваються волонтери доправити до України.

"Нехай хлопці влучно стріляють в Україні, бережіть себе, скоро ми вам пришлемо ракетну установку Przemysław. Схрещуємо пальці", - анонсували волонтери.

Наразі чехи збирають на реактвину установку Przemyslaw nf 365 ракет для української армії.

Кулемет Viktor - це модернізована версія зенітної зброї в Чехії зі спареними кулеметами КПВТ, які використовують боєприпаси калібру 14,5х114 мм для ураження повітряних і наземних цілей. Зброя оснащена денним і нічним зенітним прицілом, а також прицілом для стрільби прямим наводженням по наземних цілях.

У березні 2023 року Чеська ініціатива "Подарунок для Путіна" зібрала 30 мільйонів крон (понад 1,3 мільйони доларів) на купівлю реактивної системи залпового вогню РМ-70 для України. РСЗВ була прийнята на озброєння чехословацької армії в 1971 році, проте вона залишається дуже ефективною зброєю. Як і російська версія РСЗВ БМ-21, вона має пускову установку на 40 ракет "Град" калібру 122-мм , але, на відміну від російської версії, несе додатковий боезапас на 40 ракет для швидкого перезарядження на броньованому шасі Tatra 813, що скорочує час на підготовку до наступного пострілу до декількох хвилин.

У лютому 2023 року державний концерн "Укроборонпром" і чеський виробник військової техніки компанія VOP CZ досягли домовленостей у сфері бронетехніки та підписали двосторонні документи з конкретним планом-графіком їх реалізації. Загалом співпраця передбачає виробництво військової техніки, збільшення обсягів виробництва боєприпасів різних калібрів , розбудову сервісних хабів з обслуговування та ремонту ОВТ, а також співпрацю у сфері високих технологій, зокрема, створення спільних науково-дослідних центрів.