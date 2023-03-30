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“Подарунок для Путіна” - Чехія відправила до України 15 комплексів ППО Viktor
Волонтери з Чехії зібрали 3,75 млн євро. За ці кошти придбали 15 мобільних зенітних комплексів Viktor. Про це повідомили на сторінці чеської ініціативи “Подарунок для Путіна” у Twitter.
"Настав час прощатися. 15 систем боротьби з безпілотниками MR-2 Viktor, на які ми зібрали від вас 90 мільйонів крон, відправляються на фронт", - повідомили волонтери.
Втім це не остання допомога від організації, яку сподіваються волонтери доправити до України.
"Нехай хлопці влучно стріляють в Україні, бережіть себе, скоро ми вам пришлемо ракетну установку Przemysław. Схрещуємо пальці", - анонсували волонтери.Підписуйтеся на наш YouTube канал
Наразі чехи збирають на реактвину установку Przemyslaw nf 365 ракет для української армії.
Кулемет Viktor - це модернізована версія зенітної зброї в Чехії зі спареними кулеметами КПВТ, які використовують боєприпаси калібру 14,5х114 мм для ураження повітряних і наземних цілей. Зброя оснащена денним і нічним зенітним прицілом, а також прицілом для стрільби прямим наводженням по наземних цілях.
У березні 2023 року Чеська ініціатива "Подарунок для Путіна" зібрала 30 мільйонів крон (понад 1,3 мільйони доларів) на купівлю реактивної системи залпового вогню РМ-70 для України. РСЗВ була прийнята на озброєння чехословацької армії в 1971 році, проте вона залишається дуже ефективною зброєю. Як і російська версія РСЗВ БМ-21, вона має пускову установку на 40 ракет "Град" калібру 122-мм , але, на відміну від російської версії, несе додатковий боезапас на 40 ракет для швидкого перезарядження на броньованому шасі Tatra 813, що скорочує час на підготовку до наступного пострілу до декількох хвилин.
У лютому 2023 року державний концерн "Укроборонпром" і чеський виробник військової техніки компанія VOP CZ досягли домовленостей у сфері бронетехніки та підписали двосторонні документи з конкретним планом-графіком їх реалізації. Загалом співпраця передбачає виробництво військової техніки, збільшення обсягів виробництва боєприпасів різних калібрів , розбудову сервісних хабів з обслуговування та ремонту ОВТ, а також співпрацю у сфері високих технологій, зокрема, створення спільних науково-дослідних центрів.