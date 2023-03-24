"Подарунок для Путіна". У Чехії зібрали кошти на РСЗВ для України

Чеська ініціатива "Подарунок для Путіна" зібрала 30 мільйонів крон (понад 1,3 мільйони доларів) на купівлю реактивної системи залпового вогню РМ-70 для України.

Про це повідомляє видання Ceske Noviny.

Також Україні передадуть 365 ракет. Поставка РСЗВ планується найближчим часом.

"Сьогодні ми перевищили позначку у 30 мільйонів крон, наша мета - 50 мільйонів. Машина, яку ми хочемо придбати, коштує 17 мільйонів крон. Наша амбіція - відправити на фронт ще 365 ракет, щоб зброя була укомплектована", - повідомив Мартін Ондрачек з ініціативи "Подарунок для Путіна".

Зазначається, що ракетна установка пройшла капітальний ремонт.

РСЗВ була прийнята на озброєння чехословацької армії в 1971 році, проте вона залишається дуже ефективною зброєю. Як і російська версія РСЗВ БМ-21, вона має пускову установку на 40 ракет "Град" калібру 122-мм , але, на відміну від російської версії, несе додатковий боезапас на 40 ракет для швидкого перезарядження на броньованому шасі Tatra 813, що скорочує час на підготовку до наступного пострілу до декількох хвилин. Можна вести вогонь окремими ракетами або повним залпом.

Нагадаємо, раніше державний концерн "Укроборонпром" і чеський виробник військової техніки компанія VOP CZ досягли домовленостей у сфері бронетехніки та підписали відповідні двосторонні документи з конкретним планом-графіком їх реалізації.