"Подарок для Путина". В Чехии собрали средства на РСЗО для Украины

Чешская инициатива "Подарок для Путина" собрала 30 миллионов крон (более 1,3 миллиона долларов) на покупку реактивной системы залпового огня РМ-70 для Украины.

Об этом сообщает издание Ceske Noviny.

Также Украине передадут 365 ракет. Поставка РСЗО планируется в ближайшее время.

"Сегодня мы превысили отметку в 30 миллионов крон, наша цель – 50 миллионов. Машина, которую мы хотим приобрести, стоит 17 миллионов крон. Наша амбиция – отправить на фронт еще 365 ракет, чтобы оружие было укомплектовано", – сообщил Мартин Ондрачек из инициативы "Подарок для Путина".

Ракетная установка прошла капитальный ремонт.

РСЗО была принята на вооружение чехословацкой армии в 1971 году, однако она остается очень эффективным оружием. Как и российская версия РСЗО БМ-21, она имеет пусковую установку на 40 ракет "Град" калибра 122-мм, но, в отличие от российской версии, несет дополнительный боезапас на 40 ракет для быстрой перезарядки на бронированном шасси Tatra 813, что сокращает время на подготовку к следующему выстрелу до нескольких минут. Можно вести огонь отдельными ракетами или полным залпом.

Напомним, ранее государственный концерн "Укроборонпром" и чешский изготовитель военной техники компания VOP CZ достигли договоренностей в сфере бронетехники и подписали соответствующие двусторонние документы с конкретным планом-графиком их реализации.