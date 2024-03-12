Зміни до "транспортного безвізу" з ЄС не мають обмежувати українських перевізників, - Мінвідновлення

Для України є дуже важливою угода про лібералізацію вантажних перевезень, так званий "транспортний безвіз" із ЄС. Тому зміни до нього не мають обмежувати українських перевізників.

Про це повідомив заступник міністра інфраструктури Сергій Деркач за підсумками зустрічі українсько-польської міжурядової комісії.

Він підкреслив, що угода про лібералізацію вантажних перевезень з ЄС – це питання виживання української економіки та необхідність для ринку автомобільних перевезень.

За словами Деркача, Єврокомісія планує продовжити угоду, але хоче додати до неї окремі зміни. Наразі Єврокомісія збирає пропозиції від інших країн-членів ЄС. Після цього Україна направить свої коментарі щодо всіх пунктів.

"Ключове – жодні зміни не мають обмежувати наших перевізників, а будь-які нові критерії мають бути прозорими, зрозумілими та вимірюваними", - наголосив заступник міністра.

Він зауважив, що до блокування кордону не приєдналися польські перевізники.

"Водночас, проблемним питанням лишається призупинення реєстрації в єЧерзі на пункті пропуску “Нижанковичі – Мальховіце” (це пілот, який ми зробили у січні у рамках розблокування кордону перевізниками). Сьогодні там у фізичній черзі перебуває 800 вантажівок. Черга на дорозі складає 8 днів за умови стабільної роботи пункту пропуску", - підкреслив Деркач.

Він наголосив, що така черга створює незручності для місцевих мешканців прилеглих населених пунктів.

"І це яскравий приклад, чому єЧерга потрібна. І не лише тим, хто возить товари", - зазначив Деркач.

Заступник міністра повідомив, що під час зустрічі також обговорювалися питання про випадки штрафів для українських компаній, що перевозять товари своїм автопарком, а не наймають окремого перевізника.

За словами Деркача, формальна причина штрафів - невідповідність у перекладі угоди про лібералізацію.

"Звернувся до колег не допускати таких випадків, а законність таких перевезень обговоримо, коли будемо продовжувати Угоду", - підкреслив заступник міністра.

Ще одне питання, яке обговорили на засіданні комісії - пасажирські перевезення. Українська сторона наголосила, що наразі потребує збільшення пропускної спроможності кордону не лише для вантажного транспорту, а й для автобусів.

"Особливо на нічні години. У нас є приклади, коли на пікові години до пункту пропуску приїжджає 6-10 автобусів на годину, а оформити за цей можна максимум 3 автобуси. У цей час пасажири чекають годинами в автобусі, що абсолютно ненормально. Тому потребуємо як інфраструктурних рішень, так і збільшення персоналу. Все має бути дзеркально як з нашого, так із польського боку. Домовились проговорити це питання детальніше згодом", - зазначив Деркач.

Він додав, що з польською стороною фіналізують текст Угоди про спільний митний та прикордонний контроль. Минулого тижня з цього приводу відбулись технічні консультації. Тепер має пройти ще одна зустріч.

"Після цього польська сторона направить текст для зворотнього зв’язку до Єврокомісії", - зауважив заступник міністра.

ЄС хоче посилити умови "транспортного безвізу" з Україною

5 березня Європейська комісія запропонувала внести жорсткіші оновлення в угоду про автомобільні перевезення з Україною, при цьому не змінювати основні цілі та обсяги перевезень.

Зокрема, пропозиція ЄК передбачає:

зробити обов'язковим наявність документів, які підтверджують, що транспортний оператор належним чином уповноважений здійснювати міжнародні перевезення та що перевезення не порушує угоду;

зробити обов'язковим наявність спеціальних документів, які засвідчують, що операція без вантажу безпосередньо пов'язана з транзитною або двосторонньою;

посилити дотримання операторами автомобільних вантажних перевезень певних зобов'язань (боротьба з шахрайством, підробка документів водія та порушення безпеки дорожнього руху), порушення яких може призвести до вилучення ліцензії;

додати нове запобіжне застереження: у випадку, якщо на національному ринку автомобільних перевезень у певній географічній зоні спостерігаються серйозні порушення, угода може бути призупинена в цій географічній зоні.

Нагадаємо, 29 червня 2022 року Україна та ЄС підписали угоду про "транспортний безвіз". Домовленість скасовує необхідність отримання українськими перевізниками дозволів для здійснення двосторонніх та транзитних перевезень в держави ЄС та дозволяє уникнути зупинки експорту української продукції через автомобільні пункти пропуску.

16 березня 2023 Україна та ЄС домовилися про продовження дії "транспортного безвізу" ще на рік - до 30 червня 2024 року. Завдяки документу українським перевізникам не потрібно отримувати дозволи на двосторонні та транзитні перевезення у держави Євросоюзу.

Попри те, що польські протестувальники вимагають повністю припинити дію " транспортного безвізу", Україна офіційно відмовилася навіть обговорювати можливість виконання цієї вимоги. Окрім того, це навіть не залежить від України, оскільки угода прийнята на рівні ЄС.