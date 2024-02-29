Дію "транспортного безвізу" з Туреччиною продовжили до кінця війни

Україна та Туреччина досягли важливої домовленості щодо продовження лібералізації вантажних перевезень, відомої як "транспортний безвіз". Це рішення було прийняте під час засідання комісії з перевезень, яке відбулося за участі команди Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури України та Міністерства транспорту та інфраструктури Туреччини.

Про це повідомляє пресслужбі Мінінфраструктури.

Завдяки новим умовам, для виконання вантажних та транзитних перевезень між країнами не потрібно буде отримувати спеціальні дозволи, а також передбачається бездозвільний проїзд для в’їзду порожніх вантажівок. Крім того, кількість дозволів на вантажні перевезення збільшено на тисячу – до 3500.

"З усього експорту, що ми поставляємо до Туреччини, близько 15% – автомобільним транспортом. Турецькі компанії імпортують до нас саме автомобільним транспортом майже 60% з усього обсягу товарів", – підкреслив віцепрем’єр-міністр з відновлення – міністр розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Кубраков.

Сергій Деркач, заступник міністра розвитку громад, територій та інфраструктури, наголосив на важливості співпраці також у сфері пасажирських перевезень, зокрема, на верифікації міжнародних автобусних маршрутів та наданні можливостей для нерегулярних перевезень.

Зазначається, що лібералізація вантажних перевезень є частиною ширшої співпраці між Україною та Туреччиною, спрямованої на розвиток економік обох країн та зміцнення двосторонніх відносин.

"Транспортний безвіз" діє з 35 країнами

Наразі для України відкритий "транспортний безвіз" з 35 країнами, включаючи країни Європейського Союзу. Лише в минулому році команді Міністерства відновлення вдалось домовитись про таку можливість з Норвегією, Північною Македонією та продовжити відповідну угоду з Молдовою.

Нагадаємо, 29 червня 2022 року Україна та ЄС підписали угоду про "транспортний безвіз". Домовленість скасовує необхідність отримання українськими перевізниками дозволів для здійснення двосторонніх та транзитних перевезень в держави ЄС та дозволяє уникнути зупинки експорту української продукції через автомобільні пункти пропуску.

16 березня 2023 Україна та ЄС домовилися про продовження дії "транспортного безвізу" ще на рік - до 30 червня 2024 року. Завдяки документу українським перевізникам не потрібно отримувати дозволи на двосторонні та транзитні перевезення у держави Євросоюзу.