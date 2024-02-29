Действие "транспортного безвиза" с Турцией продлили до конца войны

Украина и Турция достигли важной договоренности по продолжению либерализации грузовых перевозок, известной как "транспортный безвоз". Это решение было принято на заседании комиссии по перевозкам, которое состоялось при участии команды Министерства развития общин, территорий и инфраструктуры Украины и Министерства транспорта и инфраструктуры Турции.

Об этом сообщает пресс-служба Мининфраструктуры.

Благодаря новым условиям для выполнения грузовых и транзитных перевозок между странами не нужно будет получать специальные разрешения, а также предусматривается безразрешительный проезд для въезда пустых грузовиков. Кроме того, количество разрешений на грузовые перевозки увеличено на тысячу – до 3500.

"Со всего экспорта, который мы поставляем в Турцию, около 15% – автомобильным транспортом. Турецкие компании импортируют к нам именно автомобильным транспортом почти 60% из всего объема товаров", – подчеркнул вице-премьер-министр по восстановлению – министр развития общин, территорий и инфраструктуры Александра Кубракова.

Сергей Деркач, заместитель министра развития общин, территорий и инфраструктуры, отметил важность сотрудничества также в сфере пассажирских перевозок, в частности, верификации международных автобусных маршрутов и предоставления возможностей для нерегулярных перевозок.

Отмечается, что либерализация грузовых перевозок является частью более широкого сотрудничества между Украиной и Турцией, направленного на развитие экономик обеих стран и укрепление двусторонних отношений.

"Транспортный безвиз" действует с 35 странами

В настоящее время для Украины открыт "транспортный безвиз" с 35 странами, включая страны Европейского Союза. Только в прошлом году команде Министерства восстановления удалось договориться о такой возможности с Норвегией, Северной Македонией и продлить соответствующее соглашение с Молдовой.

Напомним, 29 июня 2022 года Украина и ЕС подписали соглашение о "транспортном безвизе". Договоренность упраздняет необходимость получения украинскими перевозчиками разрешений для осуществления двусторонних и транзитных перевозок в государства ЕС и позволяет избежать остановки экспорта украинской продукции через автомобильные пункты пропуска.

16 марта 2023 года Украина и ЕС договорились о продлении действия "транспортного безвиза" еще на год - до 30 июня 2024 года. Благодаря документу, украинским перевозчикам не нужно получать разрешения на двусторонние и транзитные перевозки у государства Евросоюза.