На кордоні з Румунією відкривається реєстрація на перетин у конкретний час одного з пунктів пропуску

На міжнародному автомобільному пункті пропуску (МАПП) "Порубне-Сірет" на кордоні з Румунією відкривається реєстрація на перетин у конкретний час автобусними перевізниками.

Побудуйте ефективну HR-стратегію вашого бізнесу HR Wisdom Summit від Delo.ua та Ekonomika+ 17 липня HR-лідери OLX Робота, Shell, ArcelorMittal та ще понад 30 великих компаній поділяться найкращими практиками адаптації ветеранів у робоче середовище, підтримання ментального здоров’я команди, наймання в умовах кадрового голоду та використання інновацій в HR Забронювати участь

Про це повідомляє Державна служба України з безпеки на транспорті ("Укртрансбезпека") у Facebook.

"До уваги пасажирських перевізників: на МАПП "Порубне-Сірет" можна обрати час перетину кордону. Регулярним і нерегулярним пасажирським перевізникам доступна реєстрація в новий тип черги, яка має назву "Порубне-Сірет. Автобуси (За розкладом)", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що безпосередньо рух автобусів за новим записом стартує 24 червня (понеділок) о 12:00. При цьому реєстрація в "єЧерга" для перетину кордону через МАПП "Порубне-Сірет" є обовʼязковою для всіх пасажирських перевізників.

В "Укртрансбезпеці" наголошують, що з цього часу проїхати за записами в стару чергу вже не дозволятиметься.

Детальніше про оновлення можна дізнатись у відео за посиланням.

Нагадаємо, з 10 травня послуга перетину кордону в конкретний час в "Електронній черзі перетину кордону" ("єЧерга") для автобусів працює на чотирьох пунктах пропуску між Україною та Румунією: "Дякове - Халмеу", "Красноїльськ - Вікову де Сус", "Дяківці-Раковець", "Орлівка-Ісакча".

"єЧерга" для автобусів

Нагадаємо, у серпні 2023 року послуга "єЧерга" була масштабована на автобуси.

Вже 21 серпня проєкт "єЧерга" для пасажирських автобусів було масштабовано на шість пунктів пропуску.

А 8 лютого 2024 року доступ до електронної черги для перетину кордону автобусами поширили на всі контрольно-пропускні пункти з Євросоюзом та Молдовою.

На першому етапі головна мета запровадження цього інструменту – створення актуальної мережі регулярних маршрутів, які виконуються, та аналіз навантаження на кордон загалом та окремі пункти пропуски.

На основі отриманих даних на другому етапі реалізації послуги кожен автобус (регулярний та нерегулярний) може обрати час перетину кордону.

Проєкт "Електронна черга перетину кордону" реалізує Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури у співпраці з Міністерством цифрової трансформації, Укртрансбезпекою, Державним агентством відновлення та розвитку інфраструктури, Державною митною службою та Державною прикордонною службою завдяки проєкту "Підтримка цифрової трансформації" за підтримки USAID і UK Dev.

Партнер проєкту - Фонд Східна Європа.