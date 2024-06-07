Україна відкриває нові пункти пропуску на кордоні з Угорщиною та модернізує інфраструктуру на кордоні з Польщею

Уряд України затвердив угоду з Угорщиною, яка дозволить відкрити новий пункт пропуску "Велика Паладь - Надьгодош" для легкового транспорту.

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Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

Окрім цього, згідно з угодою, розширюється рух транспорту в пункті пропуску "Лужанка - Берегшурань", зокрема для пасажирських та вантажних перевезень, а також порожніх вантажівок.

"Всі ці кроки є необхідною частиною нашої інтеграції до ЄС, а також покращення логістики", - наголосив Шмигаль.

Також уряд виділив додатково 222 мільйони гривень на розбудову прикордонної інфраструктури з Польщею та модернізацію відповідних пунктів пропуску, зокрема для закупівлі мобільних сканерів.

Шмигаль додав, що відкриття нових переходів та оновлення існуючої інфраструктури має на меті спростити перетин кордону та полегшити транспортне сполучення між Україною та сусідніми країнами Євросоюзу.

Крім того, завершено модернізацію ще одного пункту пропуску на кордоні із Словаччиною "Ужгород - Вишнє Нємецьке". Модернізація пункту пропуску дозволить збільшити пропускну спроможність з 630 до 900 автомобілів на добу.

Додамо, що в рамках співпраці Мінінфраструктури USAID тривають роботи з модернізації найбільш пріоритетних пунктів пропуску на західному кордоні.

Окрім модернізації, будуються і нові пункти пропуску. На Закарпатті між селом Біла Церква (Тячівського району) та містом Сігету Мармацієй відкриють новий пункт пропуску на українсько-румунському кордоні.