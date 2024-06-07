Украина открывает новые пункты пропуска на границе с Венгрией и модернизирует инфраструктуру на границе с Польшей

Правительство Украины утвердило соглашение с Венгрией, которое позволит открыть новый пункт пропуска "Великая Паладь - Надьгодош" для легкового транспорта.

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Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

Кроме этого, согласно соглашению расширяется движение транспорта в пункте пропуска "Лужанка - Берегшурань", в том числе для пассажирских и грузовых перевозок, а также пустых грузовиков.

"Все эти шаги являются необходимой частью нашей интеграции в ЕС, а также улучшения логистики", - подчеркнул Шмыгаль.

Также правительство выделило дополнительно 222 миллиона гривен на строительство пограничной инфраструктуры с Польшей и модернизацию соответствующих пунктов пропуска, в частности для закупки мобильных сканеров.

Шмигаль добавил, что открытие новых переходов и обновление существующей инфраструктуры преследует цель упростить пересечение границы и облегчить транспортное сообщение между Украиной и соседними странами Евросоюза.

Кроме того, завершена модернизация еще одного пункта пропуска на границе со Словакией "Ужгород - Вышнее Немецкое". Модернизация пункта пропуска позволит увеличить пропускную способность с 630 до 900 автомобилей в сутки.

Добавим, что в рамках сотрудничества Мининфраструктуры USAID продолжаются работы по модернизации наиболее приоритетных пунктов пропуска на западной границе

Помимо модернизации, строятся и новые пункты пропуска. В Закарпатье между селом Белая Церковь (Тячевского района) и городом Сигету Мармацией откроют новый пункт пропуска на украинско-румынской границе.