На границе с Румынией открывается регистрация на пересечение в конкретное время одного из пунктов пропуска

На международном автомобильном пункте пропуска (МАПП) "Порубно-Сирет" на границе с Румынией открывается регистрация на пересечение в определенное время автобусными перевозчиками.

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Об этом сообщает Государственная служба Украины по безопасности на транспорте ("Укртрансбезопасность") в Facebook.

"Вниманию пассажирских перевозчиков: на МАПП "Порубное-Сирет" можно выбрать время пересечения границы. Регулярным и нерегулярным пассажирским перевозчикам доступна регистрация в новый тип очереди, которая называется "Порубно-Сирет. Автобусы (По расписанию)", - говорится в сообщении.

Отмечается, что непосредственно движение автобусов по новой записи стартует 24 июня (понедельник) в 12:00. При этом регистрация в "єЧерга" для пересечения границы через МАПП "Порубное-Сирет" обязательна для всех пассажирских перевозчиков.

В "Укртрансбезопасности" отмечают, что с этого времени проехать по записям в старую очередь уже будет невозможно.

Подробнее об обновлении можно узнать в видео по ссылке.

Напомним, с 10 мая услуга пересечения границы в конкретное время в "Электронной очереди пересечения границы" ("єЧерга") для автобусов работает на четырех пунктах пропуска между Украиной и Румынией: "Дьяково - Халмеу", "Красноильск - Викову де Сус", "Дьяковцы-Раковец", "Орловка-Исакча".

" єЧерга " для автобусов

Напомним, в августе 2023 года услуга "єЧерга" была масштабирована на автобусы.

Уже 21 августа проект "єЧерга" для пассажирских автобусов был масштабирован на шесть пунктов пропуска.

А 8 февраля 2024 года доступ к электронной очереди для пересечения границы автобусами распространили на все контрольно-пропускные пункты с Евросоюзом и Молдовой.

На первом этапе главная цель внедрения этого инструмента – создание актуальной сети выполняемых регулярных маршрутов и анализ нагрузки на границу в целом и отдельные пункты пропуска.

На основе полученных данных на втором этапе реализации услуги, каждый автобус (регулярный и нерегулярный) может выбрать время пересечения границы.

Проект "Электронная очередь пересечения границы" реализует Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры в сотрудничестве с Министерством цифровой трансформации, Укртрансбезопасностью, Государственным агентством восстановления и развития инфраструктуры, Государственной таможенной службой и Государственной пограничной службой благодаря проекту "Поддержка цифровой трансформации" при поддержке USAID и UK Dev.

Партнер проекта – Фонд Восточная Европа.