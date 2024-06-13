На украинско-польской границе будет построен новый грузовой терминал и пешеходный переход

На пункте пропуска "Ягодин-Дорогуск" на границе с Польшей будет построен дополнительный грузовой терминал и пешеходный переход. Это позволит повысить пропускную способность КПП на 10-15%.

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Об этом сообщает пресс-служба Государственного агентства восстановления и развития инфраструктуры.

Агентство восстановления в сотрудничестве с Проектом USAID "Экономическая поддержка Украины" и субподрядчиком Проекта USAID Miyamoto International Ukraine завершили разработку предпроектных предложений для пограничного пункта пропуска "Ягодин-Дорогуск".

Предпроектные работы состояли из выполнения технико-экономического обоснования (ТЭО) и технико-экономического расчета (ТЭР) для предлагаемого строительства дополнительного грузового терминала и пешеходного перехода на пункте пропуска (ПП).

Согласно сообщению пресс-службы, новая инфраструктура позволит внедрить усовершенствованную систему современных контрольных процессов на основе безбумажных технологий и автоматизированного управления движением, что повысит пропускную способность КПП на 10–15%.

"Завершение ТЭО и ТЭР является важным этапом, который открывает путь к фактическим проектным работам, которые мы уже начали. Завершающий этап процесса – основное строительство нового грузового терминала. Строительство включает в себя создание новых транспортных и пешеходных маршрутов, а также строительство необходимых сооружений и контрольных точек. Планируем завершить работы до конца августа 2025 года", – отметили в агентстве восстановления.

Как изменится пропускная способность ПП

В Агентстве восстановления сообщают, что в настоящее время пункт пропуска "Ягодин-Дорогуск" обрабатывает 340 грузовиков, 25 автобусов и 550 автомобилей в течение 12-часовой смены.

Реконструкция грузового терминала и пешеходного перехода, а также реорганизация и оптимизация транспортной схемы увеличит пропускную способность пункта до 640 грузовиков, 50 автобусов и 1000 автомобилей в течение каждого 12-часового изменения.

Оптимизация транспортной схемы подразумевает устройство 20 полос для грузовиков, 12 полос для автомобилей, 4 полосы для автобусов и пешеходного коридора.

Благодаря этим улучшениям пункт пропуска "Ягодин-Дорогуск" сможет работать постоянно с годовым потоком посетителей в 3 519 000 человек, 242 000 автомобилей, 331 200 грузовых единиц и 31 050 автобусов. Это потенциально поможет существенно увеличить экспорт и экономическое обновление Украины.

Украина открывает новые пункты пропуска на границе со странами ЕС и модернизирует существующую инфраструктуру

Правительство Украины утвердило соглашение с Венгрией, которое позволит открыть новый пункт пропуска "Великая Паладь – Надьгодош" для легкового транспорта. Кроме этого, согласно соглашению, расширяется движение транспорта в пункте пропуска "Лужанка - Берегшурань", в том числе пассажирских и грузовых перевозок, а также пустых грузовиков.

Также правительство выделило дополнительно 222 миллиона гривен на строительство пограничной инфраструктуры с Польшей и модернизацию соответствующих пунктов пропуска, в частности для закупки мобильных сканеров.

Кроме того, завершена модернизация еще одного пункта пропуска на границе со Словакией "Ужгород - Вышнее Немецкое". Модернизация пункта пропуска позволит увеличить пропускную способность с 630 до 900 автомобилей в сутки.

В рамках сотрудничества Мининфраструктуры USAID продолжаются работы по модернизации наиболее приоритетных пунктов пропуска на западной границе.

Также напомним, что на Закарпатье между селом Белая Церковь (Тячевского района) и городом Сигета Мармация откроют новый пункт пропуска на украинско-румынской границе.