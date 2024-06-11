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Украина, Румыния и Молдова начали второй этап пилотного проекта по обмену таможенной информацией
Государственная таможенная служба Украины, Таможенная администрация Румынии и Таможенная служба Республики Молдова начали второй этап пилотного проекта по обмену предварительной таможенной информацией.
Об этом сообщила пресс-служба Государственной таможенной службы Украины.
Проект будет продолжаться до 12 июля 2024 года и будет реализовываться в пунктах пропуска "Порубное – Сирет" и "Рени – Джурджулешть – Галац" с использованием платформы SEED+ при поддержке проекта Программы EU4Digital.
"Введение механизма обмена предварительной таможенной информацией ускорит процедуру осуществления таможенных формальностей и позволит более эффективно использовать таможенную инфраструктуру", - говорится в сообщении Гостаможслужбы.Подписывайтесь на Youtube-канал delo.ua
Для ЕС такая процедура будет способствовать упрощению международной торговли, предотвращать мошенничество по НДС и противодействовать трансграничной преступности.
В Гостаможслужбе подчеркнули, что продолжается активная работа по расширению сотрудничества со странами-членами ЕС в сфере обмена предварительной таможенной информацией.
"Этот пилотный проект является важным шагом по пути к интеграции Украины в европейское таможенное пространство", - добавили в ведомстве.
Программа EU4Digital финансируется Европейским Союзом и направлена на поддержку цифровой трансформации в странах Восточного партнерства.
Добавим, что Украина успешно прошла отбор для участия в пилотном проекте EU4Digital, предусматривающий присоединение к единой системе электронной товарно-транспортной накладной Европейского союза – е-CMR.
Также напомним, что Министерство финансов Украины одобрило стратегический план цифровизации Государственной таможенной службы, разработанный в контексте подготовки Украины к вступлению в Европейский Союз и выполнение соглашения об Ассоциации по гармонизации таможенных процессов с европейскими стандартами.
Украина, Молдова и Румыния улучшат железнодорожные перевозки
Напомним, в ноябре 2023 года в Кишиневе состоялась трехсторонняя встреча между железнодорожниками Украины, Румынии и Республики Молдова. Ее целью было улучшение перевозок в направлении Рени-Джурджулешты-Галац и обратно.
По результатам встречи стороны определили несколько мер по улучшению ситуации:
- непрерывный проезд через Рени;
- согласование перевозимых объемов за пять дней;
- передача полных сборных поездов, 50-60 вагонов (из Молдовы в Румынию);
- трехсторонний обмен информацией о движении вагонов и ежедневной обрабатывающей мощности терминалов-получателей в Галаке;
- интеграция терминалов-получателей в Галаке в АС "Месплан".
Реализация таких действий даст ряд преимуществ, в частности, увеличение пропускной способности пункта пропуска Джурджулешты — Галац втрое, сокращение времени движения вагонов между портами Украины, Молдовы и Румынии на 2-3 дня и снижение транспортных расходов.
Ранее Украина и Молдова упростили процедуру пересечения границы для грузовых поездов. Изменения позволят проводить транзитные перевозки на участке Этулия – Рени – Джурджулешты без обязательной трехсуточной остановки в Рени.
Фото: ua.depositphotos.com