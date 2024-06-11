Україна, Румунія та Молдова розпочали другий етап пілотного проєкту з обміну митною інформацією

Державна митна служба України, Митна адміністрація Румунії та Митна служба Республіки Молдова розпочали другий етап пілотного проєкту з обміну попередньою митною інформацією.

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Про це повідомила пресслужба Державної митної служби України.

Зазначається, що проєкт триватиме до 12 липня 2024 року та реалізовуватиметься у пунктах пропуску "Порубне – Сірет" та "Рені – Джурджулешть – Галац" з використанням платформи SEED+ за підтримки проєкту Програми EU4Digital.

"Запровадження механізму обміну попередньою митною інформацією пришвидшить процедуру здійснення митних формальностей та дозволить ефективніше використовувати митну інфраструктуру", - йдеться в повідомленні Держмитслужби.

Для ЄС така процедура сприятиме спрощенню міжнародної торгівлі, запобігатиме шахрайству з ПДВ та протидіятиме транскордонній злочинності.

У Держмитслужбі наголосили, що триває активна робота над розширенням співпраці з країнами-членами ЄС у сфері обміну попередньою митною інформацією.

"Цей пілотний проєкт є важливим кроком на шляху до інтеграції України в європейський митний простір", - додали у відомстві.

Програма EU4Digital фінансується Європейським Союзом та спрямована на підтримку цифрової трансформації в країнах Східного партнерства.

Додамо, що Україна успішно пройшла відбір для участі у пілотному проєкті EU4Digital, який передбачає приєднання до єдиної системи електронної товарно-транспортної накладної Європейського союзу – е-CMR.

Також нагадаємо, що Міністерство фінансів України схвалило стратегічний план цифровізації Державної митної служби, який розроблено у контексті підготовки України до вступу до Європейського Союзу та виконання угоди про Асоціацію щодо гармонізації митних процесів з європейськими стандартами.

Україна, Молдова та Румунія поліпшать залізничні перевезення

Нагадаємо, у листопаді 2023 року у Кишиневі відбулася тристороння зустріч між залізничниками України, Румунії та Республіки Молдова. Її метою було поліпшення перевезень у напрямку Рені—Джурджулешти—Галац і зворотно.

За результатами зустрічі сторони визначили декілька заходів для покращення ситуації:

беззупинний проїзд через Рені;

узгодження перевезених обсягів за п’ять днів;

передача повних збірних поїздів, 50–60 вагонів (з Молдови до Румунії);

тристоронній обмін інформацією про рух вагонів і щоденну обробну потужність терміналів-одержувачів у Галаці;

інтеграція терміналів-одержувачів у Галаці до АС "Месплан".

Реалізація таких дій дасть низку переваг, зокрема збільшення пропускної спроможності пункту пропуску Джурджулешти—Галац утричі, скорочення часу руху вагонів між портами України, Молдови та Румунії на 2-3 дні та зниження транспортних витрат.

Раніше Україна та Молдова спростили процедуру перетину кордону для вантажних поїздів. Зміни дозволять проводити транзитні перевезення на дільниці Етулія - Рені - Джурджулешти без обов'язкової тридобової зупинки у Рені.

Фото: ua.depositphotos.com