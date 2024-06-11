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Україна, Румунія та Молдова розпочали другий етап пілотного проєкту з обміну митною інформацією
Державна митна служба України, Митна адміністрація Румунії та Митна служба Республіки Молдова розпочали другий етап пілотного проєкту з обміну попередньою митною інформацією.
Про це повідомила пресслужба Державної митної служби України.
Зазначається, що проєкт триватиме до 12 липня 2024 року та реалізовуватиметься у пунктах пропуску "Порубне – Сірет" та "Рені – Джурджулешть – Галац" з використанням платформи SEED+ за підтримки проєкту Програми EU4Digital.
"Запровадження механізму обміну попередньою митною інформацією пришвидшить процедуру здійснення митних формальностей та дозволить ефективніше використовувати митну інфраструктуру", - йдеться в повідомленні Держмитслужби.Підписуйтесь на Telegram-канал delo.ua
Для ЄС така процедура сприятиме спрощенню міжнародної торгівлі, запобігатиме шахрайству з ПДВ та протидіятиме транскордонній злочинності.
У Держмитслужбі наголосили, що триває активна робота над розширенням співпраці з країнами-членами ЄС у сфері обміну попередньою митною інформацією.
"Цей пілотний проєкт є важливим кроком на шляху до інтеграції України в європейський митний простір", - додали у відомстві.
Програма EU4Digital фінансується Європейським Союзом та спрямована на підтримку цифрової трансформації в країнах Східного партнерства.
Додамо, що Україна успішно пройшла відбір для участі у пілотному проєкті EU4Digital, який передбачає приєднання до єдиної системи електронної товарно-транспортної накладної Європейського союзу – е-CMR.
Також нагадаємо, що Міністерство фінансів України схвалило стратегічний план цифровізації Державної митної служби, який розроблено у контексті підготовки України до вступу до Європейського Союзу та виконання угоди про Асоціацію щодо гармонізації митних процесів з європейськими стандартами.
Україна, Молдова та Румунія поліпшать залізничні перевезення
Нагадаємо, у листопаді 2023 року у Кишиневі відбулася тристороння зустріч між залізничниками України, Румунії та Республіки Молдова. Її метою було поліпшення перевезень у напрямку Рені—Джурджулешти—Галац і зворотно.
За результатами зустрічі сторони визначили декілька заходів для покращення ситуації:
- беззупинний проїзд через Рені;
- узгодження перевезених обсягів за п’ять днів;
- передача повних збірних поїздів, 50–60 вагонів (з Молдови до Румунії);
- тристоронній обмін інформацією про рух вагонів і щоденну обробну потужність терміналів-одержувачів у Галаці;
- інтеграція терміналів-одержувачів у Галаці до АС "Месплан".
Реалізація таких дій дасть низку переваг, зокрема збільшення пропускної спроможності пункту пропуску Джурджулешти—Галац утричі, скорочення часу руху вагонів між портами України, Молдови та Румунії на 2-3 дні та зниження транспортних витрат.
Раніше Україна та Молдова спростили процедуру перетину кордону для вантажних поїздів. Зміни дозволять проводити транзитні перевезення на дільниці Етулія - Рені - Джурджулешти без обов'язкової тридобової зупинки у Рені.
Фото: ua.depositphotos.com