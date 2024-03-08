Україна і Туреччина підписали угоду про електронний обмін інформацією між митними органами двох держав

У Стамбулі в присутності президентів України й Туреччини підписано Угоду про створення системи електронного обміну попередньою інформацією між митними органами двох держав.

Про це йдеться на сайті Офісу президента.

"У Стамбулі в межах зустрічі президента України Володимира Зеленського та президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана підписано угоду між урядом України та урядом Турецької Республіки про створення системи електронного обміну попередньою інформацією щодо товарів та транспортних засобів, які переміщуються між сторонами", - йдеться в повідомленні.

Документ було підписано у присутності лідерів двох держав міністром оборони України Рустемом Умєровим і міністром торгівлі Турецької Республіки Омером Болатом.

Згідно з документом, інформаційний обмін здійснюватиметься між Державною митною службою України та Міністерством торгівлі Туреччини.

Крім того, на підставі угоди буде створено систему електронного обміну попередньою інформацією, за допомогою якої здійснюватиметься обмін заздалегідь визначеним набором даних в електронній формі.

В ОП зазначають, що інформація, отримана митними органами сторін, сприятиме прискоренню руху товарів і транспортних засобів через кордони обох держав, а також протидії митним правопорушенням.

У Держмитслужбі зауважили, що останній рік відомство активно працювало над підготовкою цієї угоди та розробкою технічних специфікацій до неї.

"Вже найближчим часом Державна митна служба України та Міністерство торгівлі Турецької Республіки розпочнуть практичну реалізацію Угоди шляхом організації обміну інформацією в автоматичному режимі", - заявили у Держмитслужбі.

Нагадаємо, президент Зеленський перебуває з візитом у Туреччині. Там він відвідав верфі, де будують корвети класу Ada для ВМС України – зокрема, корвет "Гетьман Іван Мазепа" і ще один, якому 8 березня указом було присвоєне ім'я "Гетьман Іван Виговський".

Раніше повідомлялося, що Україна та Туреччина досягли важливої домовленості щодо продовження лібералізації вантажних перевезень, відомої як "транспортний безвіз". Це рішення було прийняте під час засідання комісії з перевезень, яке відбулося за участі команди Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури України та Міністерства транспорту та інфраструктури Туреччини.

"Транспортний безвіз" діє з 35 країнами

Наразі для України відкритий "транспортний безвіз" з 35 країнами, включаючи країни Європейського Союзу. Лише в 2023 році команді Міністерства відновлення вдалось домовитись про таку можливість з Норвегією, Північною Македонією та продовжити відповідну угоду з Молдовою.

Нагадаємо, 29 червня 2022 року Україна та ЄС підписали угоду про "транспортний безвіз". Домовленість скасовує необхідність отримання українськими перевізниками дозволів для здійснення двосторонніх та транзитних перевезень в держави ЄС та дозволяє уникнути зупинки експорту української продукції через автомобільні пункти пропуску.

16 березня 2023 року Україна та ЄС домовилися про продовження дії "транспортного безвізу" ще на рік - до 30 червня 2024 року. Завдяки документу українським перевізникам не потрібно отримувати дозволи на двосторонні та транзитні перевезення у держави Євросоюзу.