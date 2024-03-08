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Другому корвету класу Ada для ВМС ЗСУ дали ім'я "Гетьман Іван Виговський"

Другому корвету класу Ada для ВМС ЗСУ дали ім'я "Гетьман Іван Виговський"
Фото: скріншот з відео

Президент України Володимир Зеленський присвоїв ім'я гетьмана Івана Виговського корвету класу Ada, який виготовила Туреччина для Військово-Морських Сил Збройних Сил України.

Відповідний наказ № 150/2024 опублікований на сторінці Офісу президента.

"Присвоїти корвету класу Ada Військово-Морських Сил Збройних Сил України ім’я гетьмана Івана Виговського та надалі іменувати цей корвет — корвет "Гетьман Іван Виговський", - йдеться в указі.

В Офісі президента зазначили, що це зроблено з метою відновлення історичних традицій національного війська, увічнення пам’яті видатного українського військового, політичного і державного діяча гетьмана Війська Запорозького Івана Виговського.

Додамо, що наразі Зеленський перебуває з візитом у Туреччині. Там він відвідав верфі, де будують корвети для ВМС України.

"Ознайомився зі ступенем готовності та оснащенням корвета "Іван Мазепа". Поспілкувався з військовослужбовцями ВМС України. Дякую за службу. Додаємо сили нашій державі. Також ознайомився з перебігом будівництва другого нашого корвета класу Ada – присвоїв йому ім’я гетьмана Івана Виговського", - сказав президент.

Також Зеленський подякував за партнерство президенту Турецької Республіки та всім оборонним компаніям Туреччини й України, які разом працюють заради того, щоб мир став ближчим і був надійним.

Зазначимо, що Ada — тип ракетних корветів, частина проєкту MILGEM, розроблених в першу чергу для ВМС Турецької Республіки.

Раніше повідомлялося, що у серпні 2022 року першому корвету класу Ada ВМС ЗСУ присвоєно ім’я "Гетьман Іван Мазепа". 2 жовтня того ж року його спустили на воду.

Нагадаємо, що фрегат "Гетьман Сагайдачний", який раніше був флагманом українських ВМС, був затоплений в Миколаєві в березні 2022 року після повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Міністр оборони Олексій Резніков пояснював, що це було зроблено, аби він не дістався ворогу.

Автор:
Ольга Колесніченко