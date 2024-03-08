Второму корвету класса Ada для ВМС ВСУ дали имя "Гетман Иван Выговский"

Президент Украины Владимир Зеленский присвоил имя гетмана Ивана Выговского корвету класса Ada, изготовленному Турцией для Военно-Морских Сил Вооруженных Сил Украины.

Соответствующий приказ №150/2024 опубликован на странице Офиса президента.

"Присвоить корвету класса Ada Военно-Морских Сил Вооруженных Сил Украины имя гетмана Ивана Выговского и в дальнейшем именовать этот корвет - корвет "Гетман Иван Выговский", - говорится в указе.

В Офисе президента отметили, что это сделано с целью восстановления исторических традиций национальной армии, увековечения памяти выдающегося украинского военного, политического и государственного деятеля гетмана Войска Запорожского Ивана Выговского.

Добавим, что в настоящее время Зеленский находится с визитом в Турции. Там он посетил верфи, где строят корветы для ВМС Украины.

"Ознакомился со степенью готовности и оснащением корвета "Иван Мазепа". Пообщался с военнослужащими ВМС Украины. Спасибо за службу. Добавляем силы нашему государству. Также ознакомился с ходом строительства второго нашего корвета класса Ada - присвоил ему имя гетмана Ивана Выговского", - сказал президент.

Также Зеленский поблагодарил за партнерство президента Турецкой Республики и всех оборонных компаний Турции и Украины, которые вместе работают ради того, чтобы мир стал ближе и был надежным.

Отметим, что Ada – тип ракетных корветов, часть проекта MILGEM, разработанных в первую очередь для ВМС Турецкой Республики.

Ранее сообщалось, что в августе 2022 года первому корвету класса Ada ВМС ВСУ присвоено имя "Гетман Иван Мазепа". 2 октября того же года его спустили на воду.

Напомним, что фрегат "Гетман Сагайдачный", ранее являвшийся флагманом украинских ВМС, был затоплен в Николаеве в марте 2022 года после полномасштабного вторжения России в Украину. Министр обороны Алексей Резников объяснял, что это было сделано, чтобы он не достался врагу.