Украина и Турция подписали соглашение об электронном обмене информацией между таможенными органами двух государств

В Стамбуле в присутствии президентов Украины и Турции подписано Соглашение о создании системы электронного обмена предварительной информацией между таможенными органами двух государств.

Об этом говорится на сайте Офиса президента.

"В Стамбуле в рамках встречи президента Украины Владимира Зеленского и президента Турции Реджепа Таипа Эрдогана подписано соглашение между правительством Украины и правительством Турецкой Республики о создании системы электронного обмена предварительной информацией о перемещаемых между сторонами товарах и транспортных средствах", - говорится в сообщении.

Документ был подписан в присутствии лидеров двух государств министром обороны Украины Рустемом Умеровым и министром торговли Турецкой Республики Омером Болатом.

Согласно документу, информационный обмен будет осуществляться между Государственной таможенной службой Украины и Министерством торговли Турции.

Кроме того, на основании соглашения будет создана система электронного обмена предварительной информацией, посредством которой будет производиться обмен заранее определенным набором данных в электронной форме.

В ОП отмечают, что информация, полученная таможенными органами сторон, будет способствовать ускорению движения товаров и транспортных средств через границы обоих государств, а также противодействию таможенным правонарушениям.

В Гостаможслужбе отметили, что последний год ведомство активно работало над подготовкой этого соглашения и разработкой технических спецификаций к нему.

"Уже в ближайшее время Государственная таможенная служба Украины и Министерство торговли Турецкой Республики приступят к практической реализации Соглашения путем организации обмена информацией в автоматическом режиме", - заявили в Гостаможслужбе.

Напомним, президент Зеленский находится с визитом в Турции. Там он посетил верфи, где строят корветы класса Ada для ВМС Украины – в частности, корвет "Гетман Иван Мазепа" и еще один, которому 8 марта указом было присвоено имя "Гетман Иван Выговский".

Ранее сообщалось, что Украина и Турция достигли важной договоренности по продолжению либерализации грузовых перевозок, известной как "транспортный безвиз". Это решение было принято на заседании комиссии по перевозкам, которое состоялось при участии команды Министерства развития общин, территорий и инфраструктуры Украины и Министерства транспорта и инфраструктуры Турции.

"Транспортный безвиз" действует с 35 странами

В настоящее время для Украины открыт "транспортный безвиз" с 35 странами, включая страны Европейского Союза. Только в 2023 году команде Министерства восстановления удалось договориться о такой возможности с Норвегией, Северной Македонией и продлить соответствующее соглашение с Молдовой.

Напомним, 29 июня 2022 года Украина и ЕС подписали соглашение о "транспортном безвизе". Договоренность упраздняет необходимость получения украинскими перевозчиками разрешений для осуществления двусторонних и транзитных перевозок в государства ЕС и позволяет избежать остановки экспорта украинской продукции через автомобильные пункты пропуска.

16 марта 2023 года Украина и ЕС договорились о продлении действия "транспортного безвиза" еще на год – до 30 июня 2024 года. Благодаря документу украинским перевозчикам не нужно получать разрешения на двусторонние и транзитные перевозки в страны Евросоюза.