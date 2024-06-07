Дорогу "Одесса-Рени" планируют расширить, чтобы уменьшить пробки

В Одесской области планируют расширить дорогу Одесса-Рени для более комфортного проезда легкового транспорта через пункты пропуска.

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Об этом сообщил глава Одесской ОВА Олег Кипер, пишет Укринформ.

По его словам, в Одесской области работают над решением вопросов с очередями на пограничных пунктах пропуска и планируют улучшить инфраструктуру, чтобы обеспечить комфортное передвижение туристов и уменьшить пробки на дорогах международного значения.

"В планах – расширение дорог. Мы хотим, чтобы пограничники проверяли грузовики на специальных местах, чтобы обеспечить бесперебойное движение легкового транспорта", – рассказал Кипер.

Он добавил, что в ОВА проанализировали заявки туристов на бронирование гостиниц и установили, что в этом году количество желающих отдохнуть на Одесской области значительно превышает ожидание.

Первое место по популярности занял Измаильский район, дорога к которому проходит именно через пункты пропуска на трассе Одесса-Рени, где и собираются сумасшедшие очереди автомобилей.

Напомним, благодаря совместному с Молдовой пограничному контролю на пункте пропуска "Рени" грузовики по пути в румынский порт Галац будут делать меньше остановок на контрольные процедуры, а значит, и дорога станет быстрее.

Проект новой дороги параллельно "Одесса-Рени"

Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры (Минвосстановление) проектирует новую дорогу параллельно имеющейся трассе "Одесса-Рени", часть которой проходит по территории Республики Молдова (село Паланка), рассказал заместитель министра развития общин, территорий и инфраструктуры Юрий Васьков.

"Мы проектируем дорогу параллельно с имеющейся трассой "Одесса-Рени", чтобы организовать сообщение на украинской территории", - сказал Васьков.

По его словам, прямо на трассе "Одесса-Рени" планируется строительство сооружения.

"Чтобы решить проблему точечно, мы, как Мидовосстановление, нашли финансирование и хотим построить сооружение, чтобы не останавливать автотранспорт", - сказал Васьков, добавив, что вопрос согласовывается с молдавской стороной, в частности, с территориальными общинами в Молдове.

Как известно, часть трассы "Одесса-Рени" на участке село Маяки – село Удобное (с 51 до 50 км) пролегает по молдавской территории.

30 июня 2011 года в Кишиневе (Молдова) был подписан акт определения и закрепления на местности границ участка автомобильной дороги Одесса – Рени в районе с. Паланка, а также земельного участка, по которому он проходит. Участок дороги был де-юре передан в собственность Украины 18 ноября 2001, однако акт определения границ на местности так и не был определен.

Согласно соглашению о границе с 1999 года, Молдова передала Украине в пользование участок автомагистрали Одесса – Рени протяженностью 7,7 км, но прилегающая к дороге территория в районе Паланки оставалась в собственности Молдовы. После смены власти в Молдове в 2009 году Украина потребовала передать ей в собственность территорию площадью почти 1 тыс. га, мотивировав это передачей Молдове в собственность 450 м береговой линии на Дунае в 2002 году, благодаря чему получила возможность построить морской порт Джурджулешты.