Через Днестровский лиман снова запустили пассажирское сообщение катером

Компания "Нибулон" с 10 мая открыла сезон пассажирских перевозок через Днестровский лиман на своем скоростном катере на подводных крыльях. Об этом говорится в ее сообщении.

Рейсы, позиционирующиеся как "морские прогулки", будут совершаться ежедневно. Всего катер будет выполнять три оборотных рейса в день: отправление из Белгорода-Днестровского будет осуществляться в 7:45, 12:45 и 15:45, из Овидиополя – в 9:00, 14:00 и 17:00.

На каждую поездку закладывается 25 минут в одном направлении. Билеты будут стоить 250 гривен и будут доступны непосредственно при посадке на судно.

В "Нибулоне" подчеркивают, что согласно действующим требованиям каждый пассажир должен иметь документы, удостоверяющие личность, подтверждающие гражданство или его специальный статус.

В случае возникновения вопросов в компании просят звонить по телефону +38 (050) 394 74 83 (с понедельника по пятницу с 8:00 до 17:00) или отправить письмо по электронной почте [email protected] или ostapenko.s@ nibulon.ua.

Почему важно сообщение между Овидиополем и Белгородом-Днестровским

Напомним, что "Нибулон" запустил пассажирское сообщение через Днестровский лиман в августе 2022 года. В прошедшие же два десятилетия катера через лиман не курсировали.

Однако в конце апреля и мае 2022 года неоднократно обстреливался и повреждался мост через Днестровско-Цареградское устье в поселке Затока, соединяющее Днестровский лиман с Черным морем, что побудило к восстановлению альтернативного сообщения между берегами водоема.

Сам мост, соответственно, был единственным путем, который непосредственно соединял южную часть Одесской области с остальной территории Украины, в том числе железной дорогой. Впрочем, реальное состояние и возможность проезда по нему после мая 2022 официально никак не комментируется.

Другой же дорогой является трасса Одесса – Рени, однако на участке, на котором она обходит Днестровский лиман с противоположной стороны в районе села Паланка, она проходит по арендованной Украиной у Молдовы территории. Ныне это единственный безопасный путь между двумя частями Одесской области.

Примечательно, что в 2022 году стоимость проезда на катере составила всего 100 гривен. В июне же 2023 года, когда начался второй сезон курсирования катера, стоимость билета подняли, но незначительно – до 120 гривен.

Отметим, что "Нибулон" известен, в частности как один из крупнейших украинских сельскохозяйственных производителей, но также занимается судостроением и логистикой, в том числе водной. Направление пассажирских перевозок в компании позиционируется как социальная инициатива.

Благодаря обустройству ею причальной и береговой инфраструктуры до войны в Николаевской и Херсонской областях в разное время существовало водное сообщение по Днепру, Южному Бугу и Бугско-Днепровско-Лиманскому каналу, которое соединяло между собой Вознесенск, Новую Одессу, Николаев, Голую Пристань, Очаков и Кинбурнскую косу.