В Одесской области запустили "водную маршрутку" через Днестровский лиман: расписание движения

Между Белгород-Днестровским и пгт Овидиополь с 10 августа начало курсировать судно на подводных крыльях "Нибулон Экспресс-4", благодаря чему сокращается продолжительность поездки пассажиров из бессарабских населенных пунктов области в Одессу.

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Об этом сообщил мэр Белгорода-Днестровского Виталий Граждан.

"С 10 августа для осуществления перевозок начинает курсировать пассажирское судно между Белгородом-Днестровским и пгт Овидиополь", - отметил Граждан.

Мэр города отметил, что отправка пассажирского судна будет осуществляться ежедневно с Причала №1 г. Белгород-Днестровского с 7:00 в соответствии с расписанием. Стоимость билета – 100 грн.

Также Виталий Гаражан опубликовал расписание движения "водной маршрутки".

Напомним, что до войны с бессарабской части Одесской области до остальной территории Украины можно было добраться автомобильно-железнодорожным мостом через Днестровско-Цареградское устье в поселке Залив, где Днестровский лиман соединяется с Черным морем.

Однако этот объект был поврежден в результате российских обстрелов 26 апреля. Уже утром на следующий день по нему был нанесен второй ракетный удар, после чего мост был закрыт для проезда. Однако российские войска на этом не остановились, продолжив обстреливать его 2 мая, 10 мая, а также дважды попали в мост в ночь на 17 мая. Кроме этого, уже по крайней мере несколько раз русские войска наносили ракетные удары по застройке самого поселка Затока, из-за чего оно стало одним из самых опасных населенных пунктов области.

В свою очередь, арендованный Украиной у Молдовы участок трассы через село Паланка с другой стороны Днестровского лимана осталась единственной дорогой, связывающей южную часть Одесской области с остальной территории Украины, и продолжает активно использоваться.