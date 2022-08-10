На Одещині запустили "водну маршрутку" через Дністровський лиман: розклад руху

Між Білгородом-Дністровським та смт Овідіополь 10 серпня розпочало курсувати судно на підводних крилах "Нібулон Експрес-4", завдяки чому скорочується тривалість поїздки пасажирів з бессарабських населених пунктів області до Одеси.

Ми продовжуємо воювати з окупантом на інформаційному фронті, надаючи виключно перевірену інформацію та аналітику. Війна позбавила нас можливості заробляти, просимо Вашої підтримки. Підтримати delo.ua

Про це повідомив мер Білгорода-Дністровського Віталій Граждан.

"З 10 серпня для здійснення перевезень починає курсувати пасажирське судно між Білгородом-Дністровським та смт Овідіополь", - зазначив Граждан.

Мер міста зазначив, що відправлення пасажирського судна буде здійснюватися щодня з Причалу №1 м. Білгорода-Дністровського від 7:00 відповідно до розкладу. Вартість квитка 100 грн.

Також Віталій Гаражан опублікував розклад руху "водної маршрутки".

Нагадаємо, що до війни з бессарабської частини Одеської області до решти території України можна було дістатися автомобільно-залізничним мостом через Дністровсько-Цареградське гирло у селищі Затока, де Дністровський лиман з'єднується з Чорним морем.

Однак цей об'єкт було пошкоджено внаслідок російського обстрілу 26 квітня. Вже вранці наступного дня по ньому було завдано другого ракетного удару, після чого міст закрили для проїзду. Однак російські війська на цьому не зупинилися, продовживши обстрілювати його 2 травня, 10 травня, а також двічі влучили в міст у ніч проти 17 травня. Крім цього, вже принаймні декілька разів російській війська наносили ракетні удари по забудові самого селища Затока, через що воно стало одним з найнебезпечніших населених пунктів області.

В свою чергу, орендована Україною в Молдови ділянка траси через село Паланка з іншої сторони Дністровського лиману наразі залишилася єдиною дорогою, що пов'язує південну частину Одеської області з рештою території України, і продовжує активно використовуватися.